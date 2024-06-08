السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار بورصة الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2024

الذهب
الذهب

ترصد الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في بورصة الذهب اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار الذهب في السوق في ظل المتغيرات اليومية لسعر الذهب الذي شهد حالة من الإقبال خلال الفترة الحالية.

 

سعر الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وفقا لسوق الصاغة وبورصة الذهب اليوم سعر نحو 3537.25 جنيها للبيع فيما سجل سعر الشراء نحو 3525.75 وذلك لجرام عيار 24 بانخفاض بلغ نحو 5.75 جنيها في الجرام.

 

بورصة الذهب اليوم 

فيما سجل عيار 22 سعر للبيع نحو 3242.5 جنيها فيما سجل سعر الشراء نحو 3232 بتراجع نحو 5.25 جنيها فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3095 جنيها للجرام للبيع ببينما سجل سعر الذهب للشراء عيار  3085 جنيها  بتراجع نحو 5 جنيهات.

 

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل جرام  الذهب عيار 18 نحو 2652.75 للبيع  فيما سجل للشراء نحو 2644.25 جنيها بتراجع نحو 4.25 جنيها في الأسواق.

 

وترصد الدستور أسعار الذهب في إطار إلقاء الضوء على أسعار الذهب في السوق اليوم حيث تشهد أسعار الذهب حالة من المتغيرات نتيجة الاضطرابات العالمية لأسعار الدهب على خلفية الأزمات الاقتصادية العالمية التي يتعرض لها العالم.

 

وسجل عيار 14 نحو 2063.25 جنيها للبيع فيما سجل عيار الذهب نحو 2056.75 جنيها للشراء بهبوط نحو 3.25 جنيها فيما سجل عيار 12 نحو 1768.5 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنية المصري

بورصة الذهب اليوم السبت

وبورصة الذهب في مصر تلعب دورًا حيويًا في تحديد أسعار الذهب للمستهلكين والمستثمرين في السوق المحلية، كما أنها توفر منصة للشركات والأفراد لتحقيق الربح من تداول الذهب كأصل استثماري.

 

وتأسست بورصة الذهب في مصر في عام 1947، وهي تعتبر جزءًا من البورصة المصرية. يتم تداول الذهب في البورصة بشكل يومي، وتعتمد أسعاره على عدة عوامل من بينها العرض والطلب العالميين على الذهب، وأحوال الاقتصاد العالمي، وتقلبات سعر الصرف، إضافة إلى الأحداث السياسية والاقتصادية.

 

وبورصة الذهب في مصر تُعتبر واحدة من أهم الأسواق لتداول وتسويق الذهب في الشرق الأوسط وتضم العديد من الشركات والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الذهب والمجوهرات.

بورصة الدهب اليوم أسعار الدهب اليوم سعر الدهب اليوم السبت اسعار الدهب سعر الدهب سعر الذهب عيار 18

مواد متعلقة

10 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب اليوم السبت

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب مع تراجع سندات الخزانة الأمريكية

الأكثر قراءة

أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة