أسعار بورصة الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2024

ترصد الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في بورصة الذهب اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار الذهب في السوق في ظل المتغيرات اليومية لسعر الذهب الذي شهد حالة من الإقبال خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وفقا لسوق الصاغة وبورصة الذهب اليوم سعر نحو 3537.25 جنيها للبيع فيما سجل سعر الشراء نحو 3525.75 وذلك لجرام عيار 24 بانخفاض بلغ نحو 5.75 جنيها في الجرام.

بورصة الذهب اليوم

فيما سجل عيار 22 سعر للبيع نحو 3242.5 جنيها فيما سجل سعر الشراء نحو 3232 بتراجع نحو 5.25 جنيها فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3095 جنيها للجرام للبيع ببينما سجل سعر الذهب للشراء عيار 3085 جنيها بتراجع نحو 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2652.75 للبيع فيما سجل للشراء نحو 2644.25 جنيها بتراجع نحو 4.25 جنيها في الأسواق.

وترصد الدستور أسعار الذهب في إطار إلقاء الضوء على أسعار الذهب في السوق اليوم حيث تشهد أسعار الذهب حالة من المتغيرات نتيجة الاضطرابات العالمية لأسعار الدهب على خلفية الأزمات الاقتصادية العالمية التي يتعرض لها العالم.

وسجل عيار 14 نحو 2063.25 جنيها للبيع فيما سجل عيار الذهب نحو 2056.75 جنيها للشراء بهبوط نحو 3.25 جنيها فيما سجل عيار 12 نحو 1768.5 جنيها للبيع.

بورصة الذهب اليوم السبت

وبورصة الذهب في مصر تلعب دورًا حيويًا في تحديد أسعار الذهب للمستهلكين والمستثمرين في السوق المحلية، كما أنها توفر منصة للشركات والأفراد لتحقيق الربح من تداول الذهب كأصل استثماري.

وتأسست بورصة الذهب في مصر في عام 1947، وهي تعتبر جزءًا من البورصة المصرية. يتم تداول الذهب في البورصة بشكل يومي، وتعتمد أسعاره على عدة عوامل من بينها العرض والطلب العالميين على الذهب، وأحوال الاقتصاد العالمي، وتقلبات سعر الصرف، إضافة إلى الأحداث السياسية والاقتصادية.

وبورصة الذهب في مصر تُعتبر واحدة من أهم الأسواق لتداول وتسويق الذهب في الشرق الأوسط وتضم العديد من الشركات والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الذهب والمجوهرات.