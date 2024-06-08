عدنان منصور: إيران لن تُساعد لبنان حال الدخول فى حرب مع إسرائيل

قال الدكتور عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن البعض يتصور أنه في حال توسعت جبهة القتال في لبنان أن إيران ستدخل مباشرة، ولا أتصور ذلك على اعتبار أن طهران جبهة مساندة وتدعم قوى المقاومة في المنطقة سواء كان في سوريا أو العراق أو اليمن أو فلسطين.

وأضاف منصور، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران لن تتدخل عسكريًا وعند تدخلها فهذا يعطي الضوء الأخضر لقوى الغرب وخاصة الولايات المتحدة بالتدخل مباشرة.

وأوضح، أن حزب الله اليوم قادر أن يتصدى لأي عدوان إسرائيلي، إذ فوجئت، حيث إنها لم تتصور يومًا إسرائيل أن هناك قوة على حدود فلسطين الشمالية تستطيع أن تتصدى لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأن تضربه في العمق وفوجئت بنوعية السلاح والخبرة التي حققتها المقاومة في لبنان.

وأكد أن كل ما هناك أن نتنياهو يريد أن يخرج من المغارة ويذهب بعيدًا في الحرب ويهول وهو في الأصل قبل بداية العمليات العسكرية في أكتوبر الماضي كانت المناورات العسكرية دائمًا على حدود لبنان، وكنا نسمع من آن إلى آخر تصريحات من قبل القادة الإسرائيليين العسكريين والسياسيين يهددون لبنان بأنهم سيهاجمونه وسيعيدونه إلى القرون الوسطي، موضحًا أن هذا الأمر لم يتحقق على الأرض.