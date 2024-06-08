إزالة وإيقاف 16 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء حيث قامت بإزالة حالة تعد فى المهد على أرض إصلاح زراعى بقرية الجندية عبارة عن حفر أساسات وتشوين مواد بناء على مساحة قيراط وإزالة حاله تعد على أرض تعاون زراعى بأبو جرج عبارة عن حفر أساسات على مساحه قيراط.

كما تمكنت حملة بحضور نواب رئيس المركز ومحمد أدهم مدير الإزالات ورئيس حي غرب، بإزالة عدد خمس حالات إزالة في المهد وجرى إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط و١٣سهم بحوض الميرزا وحوض أبو العمرو.

كما تم فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية دور أرضي بأرض القصبى حوض النجيله على مساحة ١٥سهم كما تم إيقاف الأعمال بصبة سقف دور ثالث عشر أمام مارينا والتحفظ على الخلاطة وتمكنت من إيقاف شدة أعمدة خشبية للدور العشر علوى بحى جنوب برج ابراهيم القصبى شارع بورسعيد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت إزالة حالة تعدي بالحيز العمراني بحي شمال المدينة تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حى وسط المدينه قام اليوم تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم بإيقاف أعمال لحالة بناء مخالف باالحى وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء.

كما أن قسم التنظيم بقرى وأحياء المنيا نظم حملات يومية لإزالة التعديات بمختلف انواعها ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إيقاف أعمال مخالف لحالة بناء بدون ترخيص بقطعة أرض فى شارع بهجت المتفرع من شارع أحمد ماهر وتم التحفظ على مواد البناء.

كما تمكن قسم التنظيم بقرية نزلة حسين باشراف محمود ثابت نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس حى شمال ورئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات من إيقاف أعمال بناء وتعلية أحد الأبراج القريبة، من مسجد السيدة مريم بابو فليو التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين.

وجرى التحفظ على على مواد البناء وتحرير محاضر أشغال الطريق بالطوب والرمل كما نظم حى وسط المدينة حملة مفاجئة لإزالة التعديات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والتصدى الفوري لكافة أشكال التعدى وتمكن اليوم من إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج بحى وسط وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد.

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