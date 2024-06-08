السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسى فلسطيني: مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة

جريدة الدستور

علق الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مجزرة مخيم النصيرات، قائلا إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف الحرب على غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مجزرة مخيم النصيرات مثال لتعرض الفلسطينيين لعملية قصف مستمر ووحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

 

مخيم النصيرات اكسترا نيوز عبدالمهدي

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