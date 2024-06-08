بسمة عطا تتألق على مسرح الجمهورية بـ"عيون القلب" (صور)

أحيت المطربة الشابة بسمة عطا، حفلًا غنائيًا على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك فى إطار دعم المواهب الشابة وتقديم الوان غنائية مميزة للحفاظ على التراث الموسيقى والذوق العام.

وقدمت بسمة عطا، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها ومجموعة من أغاني الزمن الجميل التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها "عيون القلب، ياواد ياتقيل، إن راح منك ياعين متحاسبنيش، موعود"، وظل الجمهور يردد معها كلمات الأغنيات.

بسمة تحتفل مع الجمهور بنجاح أحدث أغنياتها عادي عادي

كما احتفلت بسمة عطا، مع جمهورها بنجاح أحدث أغنياتها التى طرحتها مؤخرا وتحمل عنوان "عادي عادي" وطرحتها في يوم 17 إبريل الماضي، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج هبة غندور، إشراف عام حسن طالب.

كانت قد طرحت مؤخرًا أغنيتها التي تحمل عنوان "متستبسطنيش"، وكانت بسمة عطا تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

وتعد أغنية متستبسطنيش هي أولى أغاني بسمة عطا، بعد مشاركتها في أحد برامج اكتشاف المواهب الكبرى.

حفلات دار الأوبرا المصرية

ومن جهة أخرى تقدم دار الأوبرا المصرية برنامج فني مميز خلال شهر يونيو الجاري، يضم العديد من الحفلات والعروض الفنية المميزة على معظم المسارح بمختلف المحافظات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا،حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.