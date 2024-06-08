السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسمة عطا تتألق على مسرح الجمهورية بـ"عيون القلب" (صور)

بسمة عطا خلال الحفل
بسمة عطا خلال الحفل

أحيت المطربة الشابة بسمة عطا، حفلًا غنائيًا على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك فى إطار دعم المواهب الشابة وتقديم الوان غنائية مميزة للحفاظ على التراث الموسيقى والذوق العام.

وقدمت بسمة عطا، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها ومجموعة من أغاني الزمن الجميل التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها "عيون القلب، ياواد ياتقيل، إن راح منك ياعين متحاسبنيش، موعود"، وظل الجمهور يردد معها كلمات الأغنيات.

بسمة تحتفل مع الجمهور بنجاح أحدث أغنياتها عادي عادي

كما احتفلت بسمة عطا، مع جمهورها بنجاح أحدث أغنياتها التى طرحتها مؤخرا وتحمل عنوان "عادي عادي" وطرحتها في يوم 17 إبريل الماضي، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج هبة غندور، إشراف عام حسن طالب.

 

كانت قد طرحت مؤخرًا أغنيتها التي تحمل عنوان "متستبسطنيش"، وكانت بسمة عطا  تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

وتعد أغنية متستبسطنيش هي أولى أغاني بسمة عطا، بعد مشاركتها في أحد برامج اكتشاف المواهب الكبرى.

حفلات دار الأوبرا المصرية 

ومن جهة أخرى تقدم دار الأوبرا المصرية برنامج فني مميز خلال شهر يونيو الجاري، يضم العديد من الحفلات والعروض الفنية المميزة على معظم المسارح بمختلف المحافظات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا،حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل  مجموعة من نجوم الفن.

بسمة عطا مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية حفل بسمةعطا على مسرح الجمهورية حفلات الأوبرا بـ عيون القلب بسمة عطا تتألق على مسرح الجمهورية صور

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

عاجل| "الأرصاد" تكشف مفاجأة عن تسجيل إحدى المحافظات 50 درجة مئوية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة