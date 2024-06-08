شىء ما قارس فى الكاتراز

تحسست جيبى الخلفى، فلم أجد المحفظة فى مكانها.. هل أخرجتها دون أن أعيدها فى مكانها الذى لم يتغير منذ ثلاثين عامًا، هل سرقها أحدهم؟ راح قلبى ينبض بشدة، فكل تلك الأسئلة لا تعنى شيئًا الآن؛ فنحن فى طريقنا إلى لجنة ارتكاز أمنى، ومن المحتمل أن يتفقدوا هويات الركاب.. أتذكر أنهم يتجاهلون ذلك فى معظم الأوقات، ولا سيما كبار السن الذين يبدو على وجوههم الوقار من أمثالى.. أحسست بالسيارة، وهى تقف، ثم يطل من نافذتها الزجاجية وجه أمين الشرطة قائلًا:

- البطايق يا أفندية!

تلعثمت وأنا أقول له:

- نسيتها فى الغالب فى البيت!

بوجه صارم ورصانة تليق برجل أمن ظل يقف طوال اليوم فى هذا الطقس القارس ليحفظ أمن الوطن والناس، وبصوت هادئ جدًا لا يتناسب مع العاصفة التى تهب داخلى، يطلب منى التوجه إلى «البوكس».. دلفت داخل سيارة الشرطة، وأطرافى ترتعش خوفًا لأجد عددًا غير قليل من ذوى الإجرام أو التسول.. بعد دقائق قليلة ودون تحقيق، وجدت نفسى داخل زنزانة ضيقة معهم، لأحتل ركنها القصى، وأبدأ بالتفكير عما يجب أن أقوم به لأخرج نفسى من تلك الورطة.

نفدت بطارية الهاتف الجوال؛ فلم أستطع الاتصال بزوجتى، وعلمت بأننا سوف نبقى هنا فى الحجز حتى الصباح، عندها سيبدأ التحقيق مع كل واحد منا وتقرير حالته.. بدأت أستكشف هذا العالم الغريب الذى سأبيت فيه.. كانت الحوائط ملطخة فى كل مكان بلون أسود؛ يبدو أنه تكون عبر السنين من اختلاط دموع السجناء بتراب الحجز.. يعلو الحائط المقابل نافذة حديدية صغيرة يسرى منها هواء بارد وقارس، فأحسست بقشعريرة تسرى فى كامل جسدى المنهك من جراء القلق والتفكير فى الغد.. فجأة دخل علينا رجل يرتدى جلبابًا بلديًا غارقًا فى الدم، ولا أدرى هل هى دماؤه أم دماء أحد غيره؟، فقد غطت رأسه، وسالت على جانبى وجهه.. راح الرجل يهذى بكلمات ما، وبصوت عالٍ يولول، وهو يضرب رأسه بين الحين والآخر بكف يده مرددًا:

- عيالى... عيالى.

هى دقائق قليلة مرت حتى عرف كل من فى الحجز قصة الرجل.. أخبر الأمين سجينًا، يبدو أنه واسع العلاقات هنا فى مركز الشرطة، بأن الرجل قتل امرأته التى جاءت مع أسرتها للتطاول عليه، بسبب ضربه لها، فإذا هو يسحب سكين المطبخ، وينهال عليها طعنًا لتموت فورًا، ويظل هو يقاسى ويلات الندم والقلق على أطفاله الصغار.. أنظر إليه، فأرى علامات الحسرة والحزن تجتاح ملامحه على الرغم من قساوتها.. تجنب السجناء الحديث معه، وتركوه حتى هدأ صوته، وألقى برأسه على الحائط منتظرًا مصيره المظلم.. تركت عينى تغط فى النوم حتى يمر الوقت، ونأتى لصباح اليوم الآتى، وتنتهى تلك التجربة، وما إن أغلقت عينى حتى سمعت صوتًا ينادى:

- فرانك.. فرانك هل نبدأ الآن؟

بكل ثقة يرد صوت آخر: نعم.

بعدها يتموج حائط الحجز أمامى، ويفتح ليخرج منه رجل أبيض يرتدى بدلة زرقاء وذو ملامح غربية واضحة.. يحملق فى أرجاء المكان، فتبدو عليه علامات الحيرة والصدمة.. يرى الجميع نيامًا؛ فيتجه نحوى ليجلس بجانبى.. يسألنى بلغة عربية واضحة:

- أين أنا؟!

- أنت فى قسم الشرطة!

- إذن لم أنجح فى الهرب.. كنت أعلم ذلك.. المجرمون الحقيقيون هم من يحصلون على الحرية.. كل ما فعلته أننى سرقت سيارة من أجل أن أجذب نظر رفيقتى التى أحبها بشدة، ثم حاولت الهرب مرارًا؛ فأحضرونى إلى الكاتراز.. لقد هرب صديقى فرانك، وتركنى أتعفن فى سجون العالم.

- من أنت يا صديقى؟!

- اسمى «ألن»

- أنا «نزيه السعيد».

- الأسماء لا تهم... هل تعشق الموسيقى والحرية مثلى؟

لم ينتظر الإجابة منى، وراح يتحدث بلا توقف عن نفسه، وهو ينظر إلى النافذة، وكأنه يحدث كائنًا ما فى الخارج:

- أتعلم! إننى أفتقد أشياء كثرًا فى هذا العالم: الطعام الذى كانت تقدمه لى والدتى عندما كنت صغيرًا فى عيد الشكر، قبلتها لى قبل النوم، أن أعدو فى حديقة المدينة، وأشاهد الأطفال يلهون مع أمهاتهم وقت الصباح.. أفتقد أيضًا شطيرة التفاح وكوب القهوة؛ اللذين كانا يمثلان لى طقسًا يوميًا أقوم به فى مقهى الشارع المقابل لمنزلنا.. أما رؤية رفيقتى، ونظرتها، ثم لمسات أناملها على كف يدى وقت لقائنا معًا، فهذا جل ما أطلبه وأتمناه.. سرقة سيارة ليست بالأمر الجلل ولا يستدعى السجن فى الكاتراز، لكنه يبدو أنه مصير الحمقى من أمثالى، أما الأذكياء مثل فرانك فيهربون، ورجال العصابات الحقيقيون يحتمون بقلاعهم.

- ولكن كيف يمكننا الهروب من هنا؟

- ألا تعلم لقد أخبرتك فعلًا.. ولكن قل لى هل أنت عتيد الإجرام، أم مجرد شخص برىء قاده حظه العاثر إلى هنا؟

- لقد نسيت هويتى فقط.

- أبله! إذن لن تستطيع الهروب.

راح يكرر ذلك بصوت عالٍ حتى استيقظت من نومى.. كان الحجز هادئًا، حتى إنَّ قاتل زوجته بدا مستغرقًا فى نوم عميق.. نظرت حولى، فوجدت زمرة من المحتجزين تبدو عليهم علامات الفقر والبؤس والشقاء والإجرام واللؤم، وتغطى ملابسهم الرثة أتربة الطرقات، وبعضهم يحمل علامات على الوجه فى الغالب حفرها أحد الحقراء فى عراك؛ لفرض السيطرة والقوة.. بدأ الجالس بجوارى، وهو السجين ذو الشأن فى الحجز هنا، يمسك بخناق آخر، ويتهمه بسرقة السجائر منه، وبعد أن لطمه مرارًا شاور الآخر نحوى ليقول:

- أنا شفت أخينا ده وهو بياخدها.

تركه وحملق إلىّ متوعدًا، وملوحًا بيده فى الهواء، وقبل أن يهوى بكفه على قفاى سمعنا صوت أمين الشرطة ينادى:

- «نزيه السعيد»... إفراج.