السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه على مدار الأسبوع الماضي تعرضت البلاد لموجة شديدة الحرارة أثرت على معظم محافظات الجمهورية وسجلت أعلى قيمة يومي الخميس والجمعة.

وأضافت أن هناك انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات، موضحة أنه من الغد ستنخفض قيم درجات الحرارة أكثر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن هناك كتلًا هوائية قادمة من البحر الأبيض المتوسط ستساعد على انخفاض درجات الحرارة، متابعة: "من الغد الأحد متوقع انخفاض في درجات الحرارة بقيم من 4 إلى 5 درجات في أغلب محافظات الجمهورية ولكن انخفاض مؤقت".

الأرصاد الجوية اكسترا نيوز منار غانم الحرارة درجات الحرارة الغد الاحد

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