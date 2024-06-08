«مَوَّالُ المُهَرِّجُ الحَزِين..»

كما يُدَنْدِنُ إزْمِيلٌ لِتِمْثالِ..

أعِدْ على أُذُنِ السُّمَّارِ مَوَّالِى

واشْحَذْ رَبابةَ رَحَّالٍ،

وخُذْ شَفَتِى..

أشْجَى غِنائِيَّةً مِن أَلْفِ رَحَّالِ

كانَ الزَّمانُ فَتًى غَضًّا،

وصادَفَنِى..

أُعَبِّئُ الظِّلَّ فى جِلْبابِىَ البالِي

أرى العَصافِيرَ تَلْهُو غيرَ عَابِئةٍ..

بِمَا سَتُفْصِحُ عَنْهُ قَوْسُ نَبَّالِ

تَمُرُّ فوقَ رُفاتِ العُمْرِ ذاكرتِى

كما يَمُرُّ «عِراقِىٌّ» بِأطْلالِ

صَوْتى..

بَرِيدٌ لِمَنْ غابُوا وماخَطَرَتْ

هٰذى البِلادُ لَهُمْ يومًا عَلَى بَالِ

لِعاشِقَيْنِ اسْتَفاضَا فُرْقَةً وظَمَا..

والآنَ قُرْبَ سَرابِ الماءِ

لَاحَا لِى

لِضِحْكَةٍ كُلَّما أَشْعَلْتُها انْطَفَأَتْ

كَأنَّنى خَيْمَةٌ فِى حِجْرِ زِلْزالِ

فى صَفْحَةِ الشَّارعِ..

العُكَّازُ يَغْدِرُ بِى

كَصاحِبَىَّ على المَقْهَى «الأمِيرالى»

تَخالُنى شُرفَةُ الحَسْناءِ مُبْتَهِجًا

كَبَهْجَةِ الماءِ فى أحْضانِ غرْبالِ

عَطْفًا على الحُزْنِ..

فَرَّتْ من فَمِى لُغَةٌ

فَرَّ الجِمالِ العَطاشَى نَحْوَ جَمَّالِ

وقُلتُ للزَّمَنِ الصَّعبِ:

اسْتَرَحْتُ هُنا..

فافْتَحَ كتابَ اليَتامَى الآنَ، واقْرَا لِى

قَدْ ضِقْتُ مَشْيًا على جَمْرِ الحياةِ كما..

تَضِيقُ زاجِلَةٌ عَرْجَا بِمِرْسالِ

بِالله يا صاحِبى

لو عُدْتَ ذاتَ صَبًا..

أعِدْ عَلَى أُذُنِ السُّمَّارِ مَوَّالى

من ديوان:

دائرة حمراء فوق رأسى