الوحى قبل الأخير

جايا

والنوبة دى متحجرة عينيا

وبتعاير بقصر الإيد وبحوجتى ليكى

من زحمة الرحلة وفى السكة البعيد

عمالّه أدوَّر فيكى على نفسى

يا ويل سكاتى فى الضلام وحدى

العمر مقضى ودفترى فاضى

وأنا اللى زيى لو تضيق الكلمة بيه ينفض

لا تقوم له قومة ولا يبقاله مد

واسع يا قلب القصيدة زى قلبى تمام

ضيق يا صدر القصيدة فى السؤال والرد

طول عمرنا رفقا

وعمرى أجيلك حافية على كتفى الحنين

المُستباح منى على أعتابك

مش بس دم وعين

اشهدلى يا وجعى

اشهد عليا قصادها إنى مهمّلتش

كلت الليالى بصيرتى جايز

عف الغبار على شغفى جايز

لكنى بسرح كل ثانية فى الأغانى

وفى المعانى

وفى السطور العجايز

رغم المساحة المزعجة بينا

لسّاكى بايتة تحت جلدى تبانى فى الخرابيش

وباطمن كل أما أبص فى عين أبويا القاكى لسه بتلمعى

ويهون عليا الشوق إذا شفتك عروق

على رقبة حبيبى

يا التنهيدات التنهيدات

ساعة ما يدفى حضنى بيكى وتهربى

فيهزمنى السكات

وتتراكم خطوط عينى أغانى معلّمة فيّا

يا حب خام هز الطريق بيا

الدمع راقد جوا عينى بحور

والنوبة دى متحجرة عينيا