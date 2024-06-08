الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوحى قبل الأخير

ريم احمد
ريم احمد

 

جايا

والنوبة دى متحجرة عينيا

وبتعاير بقصر الإيد وبحوجتى ليكى

من زحمة الرحلة وفى السكة البعيد

عمالّه أدوَّر فيكى على نفسى

يا ويل سكاتى فى الضلام وحدى

العمر مقضى ودفترى فاضى

وأنا اللى زيى لو تضيق الكلمة بيه ينفض

لا تقوم له قومة ولا يبقاله مد

واسع يا قلب القصيدة زى قلبى تمام

ضيق يا صدر القصيدة فى السؤال والرد

طول عمرنا رفقا

وعمرى أجيلك حافية على كتفى الحنين 

المُستباح منى على أعتابك

مش بس دم وعين

اشهدلى يا وجعى 

اشهد عليا قصادها إنى مهمّلتش 

كلت الليالى بصيرتى جايز

عف الغبار على شغفى جايز

لكنى بسرح كل ثانية فى الأغانى

وفى المعانى

وفى السطور العجايز 

رغم المساحة المزعجة بينا

لسّاكى بايتة تحت جلدى تبانى فى الخرابيش

وباطمن كل أما أبص فى عين أبويا القاكى لسه بتلمعى

ويهون عليا الشوق إذا شفتك عروق 

على رقبة حبيبى 

يا التنهيدات التنهيدات

ساعة ما يدفى حضنى بيكى وتهربى 

فيهزمنى السكات

وتتراكم خطوط عينى أغانى معلّمة فيّا

يا حب خام هز الطريق بيا

الدمع راقد جوا عينى بحور

والنوبة دى متحجرة عينيا

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