الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زين

جريدة الدستور

جائزة الدولة التشجيعية فى شعر العامية

سلام على أم السلام زينب

اللى عشش جوا منها الطير

وبيسبّح على أكتافها الجماد والحى

وإحنا عيال.. 

كنا بنشرب من كفوفها الضى

كات ريحة التقلية من إيديها 

بتجرّى ريق الخلق 

والمفاصل فى البيبان

كان بيتنا فضل ولا يزورناش عفوف جعان ويبات جعان

طرف العباية عليها أوسع من الدنيا

والله كانت أشقى خلق الله

ترفع على أكتافها البوأج

وتلف ع الأسواق تبيع العمر باللقمة

كانت بتدهن عضمها بالصبر لو نقر السنين اشتد

ستى.. سواقى الرب فى الفدادين

وأول نخلة علمت النخيل يمتد

عملتنى إزاى أعيط لما أحن

إمتى أورى الدنيا نابى وإمتى أخاف

علمتنى إن النظر خاين وإن البصر شواف

وإن صدر العمر ضيق

وإن عضم الخوف مزيق

شربتنى الكون بحاله وهى نايمة مددة تحت اللحاف 

أنا ليا فيها كتير أوى 

عمر كامل م الدفا وريحة الحيطان

ليا حسنة فى كف إيدها

ليا خدش فى صدرها

ليا فيها جلدى كله وليا فيها وريد

ردت الكنبة اللى جنبى بحزن:

وأنا ليا فيها عرق وعروة ماتفكتش

قال الجدار أنا ليا فيها جدار وعرق خشب

اترج من تحتى البلاط

السقف نشّع بالعياط

كل اللى كان ساكن نطق: 

لينا فى زينب ألف مطرح

وإحنا اللى بيتنا يتامى والله العظيم

يا بخت كل اللى عرف زينب

كانت تلم القش من ضلعى وترش ميه

وتفتتحنى بقولة «يا عليم»

يا رازق البناويت حكاوى

ارزقنا فيها حكاية تحكّى عنها الخلق..

وامسحلى من عينها شبورة الأيام

وارزقها راحة بال بدالى عشان تنام

«يلا ننام يلا ننام وهاجيبلك جوزين حمام»

يادى المرار اللى فى قلبى حنين

والله قادرة الذكرى بس تشقنى نصين

راضية بحكم اللى خلق؟

راضية

راضية بضيى اللى اتسرق ؟

راضية

واكسر عنادى مع السما لو ألمحك ثانية

تتردى فيا اترد فى الدنيا

ويعود سلام العالم المصعور 

ويعود لى بصرى التايه المهجور

وأنام

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