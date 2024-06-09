الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

حقق سعر الذهب في مصر اليوم انخفاض جديد خلال معاملاته في سوق الصاغة الأمر الذي يجذب الكثير من المواطنين المستثمرين لأموالهم في المعدن الأصفر أو الراغبين في شراء الذهب من أجل الزينة.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار بعد الانخفاض الجديد الذي حققه.

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ:

3537.25 جنيه للبيع

3525.75 جنيه للشراء

 

انخفض سعر الذهب اليوم  عيار 22 لـ:

3242.5 جنيه للبيع

3232 جنيه للشراء

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 لـ:

3095 جنيه للبيع

3085 جنيه للشراء

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 لـ:

2652.75  جنيه للبيع

2644.25  جنيه للشراء

 

 سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 14 لـ:

2063.25 جنيه للبيع

2065.75  جنيه للشراء

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 12 لـ:

1768.5 جنيه للبيع

1762.75  جنيه للشراء

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 9 لـ:

1326.5 جنيه للبيع

1322.25 جنيه للشراء

 

انخفض سعر جنيه ذهب  اليوم لـ:

24760   جنيه للبيع

24680  جنيه للشراء

 

سعر الذهب بالدولار 

اما سعر الذهب العالمي فقد ارتفع 3 دولار أمريكي حيث حقق سعر الاونصة للبيع 2295 دولار أمريكي و2294 دولار أمريكي للشراء. 

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سعر الذهب بي تي سي BTC

 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19825 جنيه 

 

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19650 جنيه 

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27725 جنيه 

 

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13775 جنيه

 

سعر الذهب في السعودية 

سعر الذهب عيار 24 

 276.60 ريال سعودي 

   73.75 دولار أمريكي 

 

سعر الذهب عيار 22 

253.36 ريال سعودي

   67.55 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 21

   242.02 ريال سعودي

   64.53 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 18

   207.45 ريال سعودي

   55.31 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 14

   161.81 ريال سعودي

   43.14 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 12

   138.30 ريال سعودي

   36.87 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 10

   115.34 ريال سعودي

   30.75 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 9

   103.72 ريال سعودي

   27.66 دولار أمريكي

 

سعر الذهب عيار 8

    92.11 ريال سعودي

   24.56 دولار أمريكي

 

سعر أونصة الذهب

   8،602.13 ريال سعودي

   2،293.58 دولار أمريكي

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