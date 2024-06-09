سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

حقق سعر الذهب في مصر اليوم انخفاض جديد خلال معاملاته في سوق الصاغة الأمر الذي يجذب الكثير من المواطنين المستثمرين لأموالهم في المعدن الأصفر أو الراغبين في شراء الذهب من أجل الزينة.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار بعد الانخفاض الجديد الذي حققه.

سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ:

3537.25 جنيه للبيع

3525.75 جنيه للشراء

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 22 لـ:

3242.5 جنيه للبيع

3232 جنيه للشراء

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 لـ:

3095 جنيه للبيع

3085 جنيه للشراء

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 لـ:

2652.75 جنيه للبيع

2644.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 14 لـ:

2063.25 جنيه للبيع

2065.75 جنيه للشراء

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 12 لـ:

1768.5 جنيه للبيع

1762.75 جنيه للشراء

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 9 لـ:

1326.5 جنيه للبيع

1322.25 جنيه للشراء

انخفض سعر جنيه ذهب اليوم لـ:

24760 جنيه للبيع

24680 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

اما سعر الذهب العالمي فقد ارتفع 3 دولار أمريكي حيث حقق سعر الاونصة للبيع 2295 دولار أمريكي و2294 دولار أمريكي للشراء.

سعر الذهب بي تي سي BTC

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19825 جنيه

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19650 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27725 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13775 جنيه

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24

276.60 ريال سعودي

73.75 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 22

253.36 ريال سعودي

67.55 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 21

242.02 ريال سعودي

64.53 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 18

207.45 ريال سعودي

55.31 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 14

161.81 ريال سعودي

43.14 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 12

138.30 ريال سعودي

36.87 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 10

115.34 ريال سعودي

30.75 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 9

103.72 ريال سعودي

27.66 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 8

92.11 ريال سعودي

24.56 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب

8،602.13 ريال سعودي

2،293.58 دولار أمريكي

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بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 فى مصر للبيع والشراء