سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار
حقق سعر الذهب في مصر اليوم انخفاض جديد خلال معاملاته في سوق الصاغة الأمر الذي يجذب الكثير من المواطنين المستثمرين لأموالهم في المعدن الأصفر أو الراغبين في شراء الذهب من أجل الزينة.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار بعد الانخفاض الجديد الذي حققه.
سعر الذهب اليوم في مصر
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ:
3537.25 جنيه للبيع
3525.75 جنيه للشراء
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 22 لـ:
3242.5 جنيه للبيع
3232 جنيه للشراء
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 لـ:
3095 جنيه للبيع
3085 جنيه للشراء
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 لـ:
2652.75 جنيه للبيع
2644.25 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء في مصر
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 14 لـ:
2063.25 جنيه للبيع
2065.75 جنيه للشراء
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 12 لـ:
1768.5 جنيه للبيع
1762.75 جنيه للشراء
انخفض سعر الذهب اليوم عيار 9 لـ:
1326.5 جنيه للبيع
1322.25 جنيه للشراء
انخفض سعر جنيه ذهب اليوم لـ:
24760 جنيه للبيع
24680 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
اما سعر الذهب العالمي فقد ارتفع 3 دولار أمريكي حيث حقق سعر الاونصة للبيع 2295 دولار أمريكي و2294 دولار أمريكي للشراء.
سعر الذهب بي تي سي BTC
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19825 جنيه
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19650 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27725 جنيه
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13775 جنيه
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24
276.60 ريال سعودي
73.75 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22
253.36 ريال سعودي
67.55 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21
242.02 ريال سعودي
64.53 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18
207.45 ريال سعودي
55.31 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14
161.81 ريال سعودي
43.14 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 12
138.30 ريال سعودي
36.87 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 10
115.34 ريال سعودي
30.75 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 9
103.72 ريال سعودي
27.66 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 8
92.11 ريال سعودي
24.56 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب
8،602.13 ريال سعودي
2،293.58 دولار أمريكي
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بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 فى مصر للبيع والشراء