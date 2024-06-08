السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 15 سودانيًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى فى أسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 15 شخصًا جميعهم يحملون  الجنسية السودانية، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت،  وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل حول الحادث 

 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى التابع لدائرة المدينة، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، حيث تبين أن جميعهم يحملون الجنسية السودانية. 

 

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بواسطة الفرق الطبية. 

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

إصابة 15 شخص إنقلاب سيارة ربع نقل حادث مستشفى أسوان الجامعي سودانيين الجنسية

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