السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عارفة عبدالرسول تدعم عمرو دياب بعد واقعة صفع شاب

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

دعمت الفنانة عارفة عبد الرسول، الفنان عمرو دياب بعد صفعه لشخص حاول التقاط الصور التذكارية معه خلال حضوره حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

عارفة عبد الرسول تهاجم صاحب واقعة الصفع

ونشرت عارفة عبد الرسول عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًة: "بما أني محسوبة على المشاهير، وبتيجي الناس تتصور معايا، أحيانًا بلاقي واحد بيحط إيده على كتفي من غير ما يستأذن وبيفضل متكي عليّ بطريقة مش بريئة، بفضل أقول لنفسي أومال لو ماكنتش عجوزة كان عمل إيه؟ ومنعت خالص حد يحط إيده عليا".

 

كيف تفاعل الجمهور مع واقعة فع عمرو دياب أحد المعجبين؟

أزمة عمرو دياب مع أحد المعجبين

وأثار فيديو متداول للفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واحتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، حيث أقيم الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم، ومن ضمن مفاجآت حفل الزفاف، تقديم شيرين عبدالوهاب أغنية خاصة للعروسة بعنوان: "زينة العرايس"، وتقول كلماتها: "القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل".

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