خريف الزعفران

أمام المصعد طالعت مسئولة الطابور، أعادتنى بالأمس إلى غرفتى وهى تعنفنى بعدما وقفت فى طابور الإفطار الـ«Private»، الذى يفطر أصحابه أولًا، بدلًا من طابور الـ«Economical» الذى يلحقه بعد ساعة، كنت جائعًا فحاولت النزول معهم، وكانت النتيجة أن حُرمت من الإفطار والغداء معًا.

هبطنا للطابق الثانى، سرت إلى الغرفة التى أعرفها جيدًا..

ما إن دخلت حتى انقبضت أمعائى من رائحة المُخدّر القوى الذى يفوح منها..

أمام السرير ذى الملاءة البيضاء القديمة وقف الطبيب يعبث فى هاتفه. نظر لى بفراغ صبر فسرت إلى السرير وتمددت عليه، تدلت محاقن كثيرة من أسطوانة شفافة تعلوه، اقتربت ممرضة وتناولت إحداها وغرستها فى ذراعى فتألمت، طلبت منى أن أعد للعشرة وأن أنظر خارج النافذة..

عددت حتى الرقم أربعة وغاب وجهاهما بعده.

أمى تركض خلفى على سطوح بيتنا فى دير الملاك وأنا سعيد، أحدق من بعيد فى كاتدرائية العباسية، وشريط قطار السويس الذى أنتظر مروره لأعد عرباته المحملة بالبضائع المغطاة، وخلفه يلوح المسجد ذو المئذنتين الطويلتين الذى لم يكتمل بناؤه بعد، أختفى فى أحد أركان البيت، أتأمل المبنى الأصفر البعيد، أحب شكله كثيرًا، رغم أنى لا أعرف ما هو. يبدو مهيبًا وجميلًا، أعود إلى أمى وأسألها عنه، تضحك وتقول لى إنه «الجامعة»، وتدعو لى بأن أكبر وأصبح «دكتورًا» فيها.. أواصل تأمل المبنى قبل أن أقطع السطوح إلى الجانب الآخر لأطل على جامع الشيخ كشك، وشارع مصر والسودان والأشجار الكثيرة التى تتخلل الشوارع الجانبية والمتفرعة منه حتى بدت أكثر من البيوت.

أطالع كشك عمّ على، آخذ منه البسكويت صباحًا فى طريقى للمدرسة، وآكله فى الطريق.

غابت أمى وابتعد البيت وكشك عم على والشيخ كشك..

امرأة سمراء جميلة، تقف أمامى فى مُدرّج مهيب وخالٍ من الطلاب، ملامحها تحمل الكثير من الأسى والغضب معًا، جلست على المقعد خلف المنصة فى صدر القاعة وأنا أمام أول المدرجات أمامها مباشرة.. رفعت رأسها عن الأوراق.

- هل أنت سعيد الآن؟ لن تعيَّن مُعيدًا.. زميلك الثانى فى الترتيب كل عام سبقك.. وسيعين بدلًا منك.

«لا أرد»..

تواصل غاضبة..

- قلت لك كثيرًا إن العالم لن يتوقف بغياب أحد.. جف حلقى وأنا أقول لك ادخل الامتحان فركبت رأسك وعملت مكتئبًا ومرضت.. ولم تدخل. والآن ماذا؟ مبسوط يا دون كيشوت؟

أطرق.. أدمع وأخفى وجهى.. صوتها يتردد فى القاعة الواسعة الفسيحة مؤنبًا وموجعًا.

خلعت نظارتها وأخذت تنفخ فيها بهدوء وتركيز، وتطالعنى بنظرات خاطفة..

أعادتها لوجهها.. لملمت أوراقًا كثيرة أمامها وأزاحت الكرسى بعنف فارتطم بالأرض محدثًا صوتًا عاليًا. غادرت المدرج فى خطوات سريعة بجسدها الرشيق، واختفى صوت قدميها فى الخارج.

ظللت واقفًا أتأمل ظلى.. بدا أطول منى فى الأضواء الخافتة الصفراء للمدرج.

سرت بتثاقل حتى الباب..

قرأت على اللافتة «مدرج شفيق غربال».

وقفت أتأمل اللافتة. ألقيت نظرة أخيرة على المدرج، كان يضج بالحياة والبشر وقصص الحب والبنات الجميلات. تحدّى الأساتذة وليالى الأرق والمذاكرة والاحتشاد للمظاهرات.

سرت إلى بوابة الجامعة عند شارع العباسية وخرجت. بعد بضعة أمتار توقفت قليلًا أتأمل الميدان..

المئذنتين العاليتين لمسجد النور..

سرت إلى الشارع ببطء وقطعته بصعوبة وسط السيارات المسرعة إلى الجانب الآخر، خلف المستشفى التخصصى.. نظرت بعيدًا إلى «الجبل الأخضر» المرتفع.. هنا دُفِنَ أبى.

- تسعة.. عشرة.

انتهت الممرضة من العدّ، فحملنى الحارسان إلى الكرسى المتحرك.. وقد تصلّبَ جَسَدى وجمدت ملامحى و«البنج» لا يزال يجمد أطرافى.

فى المصعد ضغطوا على زر الطابق الثالث، لا أذكر إن كان الخاص بالمرضى النفسيين أم المدمنين.. فتح باب المصعد، فدفعوا بالكرسى ذى العجلات إلى الغرفة.. حملانى عنه إلى سريرى الذى لم يُرتب منذ غادرته.

رحت أحدّقُ فى السقف.. وأتأمل الشرخ المتعرج كثعبان... غَيَّرْتُ وَضعى ببطء وصعوبة شديدة نائمًا على جنبى، فطالعت زميلى، لا يزال نائمًا تحت الغطاء، منذ ثلاثة أيام لم يتحرك عن هذه الوضعية.. ربما مات.

أملتُ رقبتى ببطء وصعوبة جهة النافذة.. شعرت بضوء المغرب الشاحب.. استقرت عيناى على مبنى أصفر بعيد يبدو مهيبًا.. لا أذكر أين رأيته من قبل.

خارج المبنى الأبيض حملت حقيبة بها متعلقاتى بعدما وقّعت على استلامها.

رحت أتأمل الشوارع الفسيحة، لا أسوار أمامى ولا أسرَّة. اتجهت إلى محطة المترو، نزلت فى محطة «الدمرداش» وسرت إلى بيتنا القديم.. يبدو هادئًا وبلا ضخبه المعتاد. ضغطت على الجرس مرتين وانتظرت حتى فتح الباب. طالعنى وجه خالتى. ظلت مشدوهة برهة قبل أن تصيح باسمى وتأخذنى فى حضنها.. بدت مضطربة وهى ترحب بى وتخبرنى بأننى أوحشتهم جميعًا. سألت عن أمى، فصمتت.

بينما تعد الشاى فى المطبخ سمعتها تبكى..

غادرت البيت.

على سلم منزل شقيقتى سمعت زوجها يخاطبها صائحًا أنه غير مستعد لاستقبالى أو استضافتى.. نزلت درجتين عائدًا، بينما ركضت من داخل الشقة. وقفت باكية أمام الباب، فابتسمت لها وذهبت.

فكرت فى زيارة خالد وتراجعت عن الفكرة سريعًا.. لم أره منذ سنوات.

على المقهى العتيق بمنشية الصدر رأيت أشجار الزعفران المرتفعة خلف الأسوار، تتالت مشاهد قديمة حفرت فى روحى منذ عشر سنوات، فكرت أن أتصل بمحمد السيد أو حسام، تذكرت أننى فقدت أرقامهما.

سرت إلى ميدان العباسية أمام كلية التجارة.. وقفت أسفل جامع النور أتأمل مئذنته العالية، واصلت السير حتى تعبت قدماى. فى شارع «غرب القشلاق» أمام الكاتدرائية، جلست متعبًا على مقهى صغير بناصية الشارع. أحضر النادل لى الشاى الثقيل. ظللت أتأمل الكوب طويلًا وأنظر للأشجار.. لم تحط أى أوراق فى كوبى. تذكرت وجه ليلى، ربما تزوجت.. أو ماتت. غادرت المقهى. نظرت يمنة ويسرة إلى البيوت والشوارع المزدحمة والسيارات المسرعة المندفعة، سرت إلى محطة المترو.

مقطع من رواية:

خريف الزعفران