السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم العمدة يوضح نصائح صندوق النقد لمصر لتجنب الأزمات الاقتصادية

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة

أوضح الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، نصائح صندوق النقد الدولي لمصر لتجنب الأزمات الاقتصادية، قائلًا: "إن مصر كانت مقدمة على قرض من صندوق النقد الدولي، وقد تأخرت المراجعة الثانية بشكل كبير، لكن المراجعة الثالثة كانت في ميعادها، وقد وافق الصندوق على الدفعة الثالثة، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق". 

وأضاف الدكتور كريم العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبه جلال عبر قناة المحور، أن الصندوق له مجموعة من التوصيات والاقتراحات حيث يضع رؤيته لحل مشاكل الاقتصاد المصري، خاصة أننا نمر بظروف صعبة.

وأوضح أن الصندوق يتحدث عن ثلاث توصيات للحكومة، لافتًا إلى أن الصندوق تحدث عن نقاط مهمة، وهي التأكيد على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار  وإزالة العوائق والعراقيل أمام القطاع الخاص، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الأساسي للاقتصاد.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتحدث عن خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، وألا توجد منافسة بين الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري خاصة الصحة والتعليم.

كريم العمدة الاقتصاد المصرى صندوق النقد الدولي نصائح صندوق النقد

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