الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إصابة 5 أشخاص".. رفع حطام حادث طريق الفيوم

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

وجهت الإدارة العامة للمرور بالدفع بعدد من أوناشها إلى طريق الفيوم، حيث تمكنت من إزالة أثار حادث انقلاب ميكروباص، والذي تسبب في إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

انقلاب ميكروباص في طريق الفيوم

وقام رجال المرور بتحرير المحضر اللازم عقب إجراء كافة المعاينات اللازمة، وجار الاستعلام عن حالة المصابين.

بلاغ بحادث طريق الفيوم

كان قد تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم.


وتبين من التحريات الأولية والفحص الفني، اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

الإدارة العامة للمرور انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص في طريق الفيوم طريق الفيوم اجهزة الامن

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