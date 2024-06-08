السبت 08 يونيو 2024
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ناقد رياضى: الدخول القوى لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو ساعد فى تحقيق الفوز (فيديو)

الناقد الرياضي محمد
الناقد الرياضي محمد عراقي

أكد الناقد الرياضي محمد عراقي، أن الكرة في إفريقيا شهدت تغييرًا، وأن منتخب بوركينا فاسو يعد واحدًا من المنتخبات الصاعدة، وكان أفضل من المنتخب المصري في بطولة إفريقيا الأخيرة وقريبًا منا في التصنيف.

قال عراقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إن منتخب بوركينا فاسو يمتلك لاعبين يلعبون في أفضل أندية أوروبا، بالإضافة إلى وجود عناصر قوية ومدير فني ذي خبرة.

وعن مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو، أوضح أن تحقيق هدفين في أول 10 دقائق لا يعني ضعفًا للمنتخب المصري، ورغم أننا خطفنا التقدم في النصف الأول من المباراة، إلا أن بوركينا فاسو أظهر تفوقًا في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل أو حتى بفوز منتخب بوركينا فاسو.

أخيرًا، لفت إلى أن الدخول القوي لمنتخب مصر في المباراة أمام بوركينا فاسو ساعد في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنهم تغلبوا على منتخب كبير ومنافس قوي في سعيهم للتأهل لنهائيات كأس العالم.

الناقد الرياضي محمد عراقي منتخب بوركينا فاسو المنتخب المصري كأس العالم الإعلامي محمد شردي الحياة اليوم بطولة افريقيا أندية أوروبا

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