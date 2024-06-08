فانتازيا وأكشن وكوميديا.. كواليس أفلام عيد الأضحى

أيام قليلة وينطلق موسم أفلام عيد الأضحى، الذى يعد أهم المواسم السينمائية، ويشهد تنافس عدد كبير من النجوم فى عدة أفلام متنوعة تُرضى جميع الأذواق الفنية والفئات العمرية.

وفى مقدمة الأعمال المنتظر عرضها فى دور السينما الجزء الثالث من «ولاد رزق»، من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وماجد الكدوانى، بالاشتراك مع كريم عبدالعزيز، كما يشارك نجم الكوميديا والأكشن محمد عادل إمام فى الموسم بفيلمه الجديد «اللعب مع العيال».

وينطلق الموسم السينمائى قبل بداية إجازة العيد بنحو ٣ أيام، وهو العرف الذى تشهده السينما حديثًا، حيث تعرض غالبية الأعمال يومى ١٢ و١٣ من شهر يونيو الحالى، قبل أن ينطلق الصراع بشكل رسمى مع أول أيام العيد ١٦ يونيو، بعد أن أنهى صناع هذه الأفلام أعمال المونتاج وبدأوا طرح الفيديوهات الترويجية والملصقات الخاصة بأبطال الأعمال للفت انتباه الجمهور.

ولاد رزق جزء جديد من خلطة «الفهلوة» والجبروت بجودة عالمية

يعود أبطال فيلم «ولاد رزق» للظهور من جديد فى النسخة الثالثة من العمل، الذى يعد واحدًا من أهم الأعمال السينمائية التى ينتظرها الجمهور فى موسم عيد الأضحى، بعدما جرى رصد ميزانية ضخمة لإنتاج الجزء الثالث بمشاركة أكثر من جهة منتجة، بما يضمن خروج العمل إلى النور بمعايير فنية عالمية.

ويشهد الجزء الثالث مشاركة النجم كريم عبدالعزيز، ويعد ظهوره مفاجأة قد تضمن استمرارية إنتاج أجزاء جديدة من الفيلم.

وجرى التحضير للفيلم منذ العام ٢٠٢٠، بعدما حقق الجزء الثانى من العمل، الذى حمل اسم «عودة أسود الأرض»، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى منتصف ٢٠١٩، لينطلق مؤلفه صلاح الجهينى فى كتابة أحداث الجزء الثالث، مع إجراء بعض التعديلات التى تسمح باشتراك عدد كبير من النجوم العرب والأجانب.

ويعتمد العمل بشكل أساسى على الأكشن والإثارة مع بعض المواقف الطريفة، وفى الجزء الثالث يعود الأشقاء إلى التعاون سويًا لإتمام عملية كبرى هى الأخطر والأضخم فى تاريخهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام عقبات وصعوبات كبيرة ويتعاونون سويًا للتغلب عليها.

ويشارك فى الجزء الثالث النجم العالمى وبطل الملاكمة الأمريكى الشهير تايسون فيورى، إضافة إلى أحمد فهمى وأسماء جلال، وتضم النسخة الجديدة من العمل: أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وماجد الكدوانى، ورزان مغربى، ومن إخراج طارق العريان.

أهل الكهف النبوى وتايسون وعيد يستيقظون بعد 3 قرون

بعد تأجيل طرحه أكثر من مرة، قرر صنّاع فيلم «أهل الكهف»، للنجم خالد النبوى، عرض العمل بموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بداية من ١٢ يونيو الجارى، ليكون ضمن الأعمال الممهدة لموسم العيد.

الشركة المنتجة للعمل رصدت له ميزانية ضخمة، إذ إن الأحداث تدور فى زمن بعيد للغاية، ما يعتبر تحديًا كبيرًا للمخرج عمرو عرفة، الذى ينافس شقيقه شريف عرفة، المشارك فى الموسم بالتعاون مع محمد عادل إمام.

وجرى تأجيل عرض العمل كثيرًا بسبب كثرة الأحداث وضخامة الإنتاج، وحرص مخرج العمل على الإتقان، ليخرج الفيلم بمستوى جيد.

وانطلق تصوير الفيلم فعليًا منتصف عام ٢٠٢٠، ويستمر العمل إلى وقتنا الحالى، وهو ما يؤكد حرص المخرج على صناعة فيلم يحترم عقلية المشاهدين.

وجرى تصوير المشاهد فى أكثر من منطقة صحراوية فى مصر، إضافة إلى اللوكيشن الأساسى فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

يحكى العمل قصة خيالية تشويقية حول أهل الكهف، ويتضمن الكثير من مشاهد الأكشن؛ إذ يريد صنّاع العمل أن يرى الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية، على طريقة الأفلام العالمية.

ويعد العمل تحديًا كبيرًا بالنسبة لصناعه، لأنهم يناقشون فكرة جديدة ويحاولون تقديمها فى شكل جديد ليس معتادًا بالنسبة للجمهورين المصرى والعربى.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، يسرد الفيلم قصة عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم فى زمن غير الزمن الذى عاشوا فيه من قبل، ويبدأ الصراع القوى.

ويضم العمل إلى جانب بطله خالد النبوى: أحمد عيد ومحمد ممدوح «تايسون»، إضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج، الذى يظهر بشخصيتين فى مفاجأة كبيرة بالعمل.

الفيلم كتبه أيمن بهجت قمر، وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وبطليها هما الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك «ديقيانوس»، وثالثهما هو راعى الغنم «يمليخا» وكلبه «قطمير»، ويدخلون جميعًا فى صراع يتزامن مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أى شىء يربطهم بحياتهم السابقة.

ويشارك فى الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: محمود حميدة وبيومى فؤاد وفتحى عبدالوهاب وأحمد فؤاد سليم وريم مصطفى وهاجر أحمد وصبرى فواز.

جوازة توكسيك قصة حب كوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد

استقرت الجهة المنتجة لفيلم «جوازة توكسيك» على طرحه فى ٣ يوليو المقبل، بعدما انتهى مخرجه محمود كريم من أعمال المونتاج.

وانتهى تصوير كل مشاهد العمل منذ أسابيع قليلة، وأصبح جاهزًا للعرض فى موسم عيد الأضحى، بعد أسبوعين من العيد تحديدًا، ليلحق بالمنافسة فى وقت مختار بعناية.

والعمل يتناول قصة كوميدية تحكى عن علاقة حب بين ليلى علوى وبيومى فؤاد، ليقررا الزواج لكنهما يجدان الكثير من العواقب التى تأتى بسبب أفكارهما المختلفة، فى وجود مواقف متباينة لأسرة كل منهما.

ويأتى هذا التعاون الثنائى بين «ليلى» و«بيومى» بعدما حققا معًا نجاحًا كبيرًا فى تجاربهما السينمائية السابقة، مثل «شوجر دادى» و«ماما حامل».

واختار صناع العمل، بالاتفاق مع الشركة المنتجة، ألا يُطرح الفيلم فى بداية موسم عيد الأضحى المبارك، بل بعد بدء المنافسة بين الأفلام بفترة كافية.

اللعب مع العيال محمد عادل إمام يهرب من القاهرة ليقع فى الحب

يعد واحدًا من أهم الأعمال الكوميدية التى ينتظرها الجمهور فى الفترة الأخيرة، بعد أن جرى تصويره فى أكثر من ٥ محافظات، تحت قيادة المخرج الكبير شريف عرفة، الذى احتفل بأول تعاون مع نجل الزعيم الفنان محمد عادل إمام، بعدما تعاون مع والده أكثر من مرة وحصد خلالها نجاحات كبيرة وتحولت إلى أعمال خالدة فى تاريخ السينما المصرية.

ويسعى المخرج الكبير لتكرار النجاح مع الابن الذى لا يقل موهبة عن والده الفنان القدير، حيث يسعى لأن يكون الحصان الرابح فى موسم يشهد منافسة شرسة فى ظل وجود عدد كبير من النجوم المشاركين فى أعمال متنوعة ترضى جميع الأذواق.

ويشارك فى الفيلم عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف منهم: أسماء جلال، ومصطفى غريب، وباسم سمرة، وبيومى فؤاد، ودينا محسن «ويزو»، وجرى الانتهاء من التصوير قبل شهر، ليبدأ المخرج شريف عرفة فى إنهاء أعمال المونتاج، ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض فى موسم العيد.

ويتناول العمل قصة كوميدية كتبها شريف عرفة، محاولًا أن يقدم «إمام الابن» بشكل كوميدى مختلف، من خلال شخص يعانى من أزمات عديدة ويقع فى الكثير من المشكلات التى تؤثر على حياته، إلى أن يسافر إلى منطقة نائية ليتولى مهمة تعليم أبناء هذه المنطقة، لكنه يقابل صعوبات أخرى، وتجمعه هذه الصعوبات بباسم سمرة، الذى يصبح صديقه فى العزلة التى يعيش فيها، إلى أن يقابل فتاة أحلامه، وتتطور الأحداث بشكل متسارع فى أجواء رومانسية وكوميدية.

وأصر المخرج شريف عرفة على تصوير العمل فى أكثر من محافظة، ليعطى شكلًا جماليًا مختلفًا للعمل، حيث جرى التصوير فى: مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة، كما جرى الترويج للمقاصد السياحية فى هذه المحافظات بشكل غير مباشر، حيث رصدت كاميرا «عرفة» أجمل الأماكن السياحية فى هذه المحافظات، خاصة أن العمل سيتم عرضه فى عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

ويعرض الفيلم فى أكثر من ٧٠ دور عرض سينمائية قبل أن يُعرض فى دول عربية وأجنبية، وسيكون ضمن الأعمال التى ينتظرها الجمهور بسبب شعبية محمد عادل إمام ونجاحه فى عدة أعمال كوميدية سابقة على مستوى السينما والدراما.

مستر إكس أحمد فهمى يستثمر نجاح «كازابلانكا»

يشارك الفنان أحمد فهمى هذا الموسم بعمل كوميدى كبير، بعدما حقق عمله السينمائى الأخير «مستر إكس» نجاحًا ضخمًا؛ ويعود لجمهوره بفيلم يحمل اسم «عصابة الماكس».

ويبدأ عرض العمل فى دور السينما ١٤ يونيو الجارى، وبعدها يعرض مع أول أيام عيد الأضحى المبارك فى كل الدول العربية.

العمل يتناول قصة شخصية «المكسيكى» التى قدمها «فهمى» فى فيلم «كازابلانكا» منذ سنوات قليلة، وأشاد بها الجمهور والنقاد آنذاك.

ومنذ نجاح فيلم «كازابلانكا» يفكر «فهمى» فى تجسيد هذه الشخصية فى عمل سينمائى منفصل، وبدأ يأخذ خطوات أثمرت الوصول للفيلم الجديد.

كتب الفيلم فادى أبوالسعود وأمجد الشرقاوى، بعد الاتفاق مع الشركة المنتجة على سياق القصة.

وجرى اختيار المخرج حسام سليمان ليقود الفيلم، فى أول أعماله الإخراجية، وأصبح العمل جاهزًا للعرض فى موسم عيد الأضحى، بعدما بذل صنّاعه مجهودًا كبيرًا.

الفيلم جرى تصويره فى شوارع منطقة الماكس بمحافظة الإسكندرية، ويظهر خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم النجمان أحمد السقا وهشام ماجد، وهما مفاجأة الفيلم.

ويحكى العمل قصة شخص كادح قرر أن يدخل عالم السرقة والإجرام بمفرده، ليجد نفسه متورطًا فى سرقة كبيرة يحتاج خلالها إلى عدد من المساعدين، ويستعين بشخصية تجسدها النجمة «روبى».

وبعد ذلك يتضح أن المساعدة التى سعى إليها البطل ستجعل الأزمات تتفاقم.. فى إطار كوميدى، ويواجه البطل كوارث كثيرة طوال أحداث العمل.

ويشارك فى الفيلم إلى جانب أحمد فهمى عدد كبير من النجوم، منهم: لبلبة وروبى ومحمد لطفى وحاتم صلاح وأوس أوس وأحمد فهيم، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وحرص صناع العمل على أن تكون أسماء الشخصيات مميزة، فالبطل يُدعى «الماكس»، ويجسده أحمد فهمى، أما الفنان «أوس أوس» فيجسد شخصية «نفاسين»، والنجم محمد لطفى يجسد «الهيلامانى»، أما حاتم صلاح فيجسد دور «البارون».