ضربها حتى الموت.. المشدد 7 سنوات لقاتل نجلة زوجته فى القناطر

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قرارًا اليوم يقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بضرب طفلة على رأسها بسبب بكائها، وتسبب في وفاتها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة

صدر قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

ضرب طفلة على رأسها

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم "ناصر م س" مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، ضرب الطفلة المجني عليها "سجدة أ ي" نجلة زوجته عمدا، إثر ما أضمر في نفسه حيال بكائها، فما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربًا بيده، على رأسها غير عابئ بصغر سنها.

وفاة طفلة القناطر الخيرية

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 35191 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3642 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم قد أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليها، دون أن يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.