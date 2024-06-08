حسام حسن يواجه غينيا بيساو بطريقة دفاعية بسبب الرطوبة

اكتفى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بمران وحيد فى العاصمة بيساو، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا بيساو، فى السابعة مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

ويخوض لاعبو منتخب مصر تدريبهم الوحيد فى غينيا بيساو، على ملعب «٢٤ سبتمبر»، الذى يستضيف مباراة الغد، ويتسع لـ٢٠ ألف متفرج، حتى يعتاد اللاعبون على الأرضية والأجواء.

وحرص حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، على تعديل موعد مران المنتخب فى القاهرة، قبل المغادرة إلى بيساو، ليقام فى الرابعة عصر أمس، ثم صباح اليوم، حيث الأجواء شبيهة لما سيواجهه اللاعبون فى غينيا بيساو.

واطمأن «حسن» على جاهزية كل اللاعبين لمباراة الإثنين، فيما عدا إمام عاشور، الذى يحتاج لبعض جلسات الاستشفاء والعلاج الطبيعى، عقب الإجهاد الذى شعر به فى العضلة الأمامية خلال مباراة بوركينا فاسو، وأدى إلى استبداله.

وينوى المدير الفنى للمنتخب بدء مواجهة غينيا بيساو بنفس الطريقة التى أنهى بها مباراة بوركينا فاسو، وهى «٤/٣/٣»، بدلًا من الطريقة التى بدأ بها المباراة وهى «٣/٥/٢»، لتأمين الشق الدفاعى، وتجنب استقبال أى أهداف.

ويأتى اتجاه مدرب المنتخب إلى التأمين الدفاعى، على الرغم من تواضع مستوى منتخب غينيا بيساو، بسبب إقامة المباراة خارج الديار، فى طقس مرتفع الحرارة، إلى جانب وصول نسبة الرطوبة إلى ٨٥٪.

وقد يشهد تشكيل «الفراعنة» تغييرًا وحيدًا، من خلال مشاركة عمر كمال عبدالواحد على حساب إمام عاشور، كنوع من التأمين الدفاعى، ومحاولة غلق المساحات أمام لاعبى المنافس، خلال المباراة التى يحتاج منتخبنا فيها إلى الفوز بالنقاط الثلاث، أو حتى التعادل والحفاظ على فارق النقاط الحالى.