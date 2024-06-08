السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سماع أقوال الأهالى فى حريق أحد المنازل بمنطقة البدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، حريقا  داخل أحد المنازل، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم التعامل معه والسيطرة عليه وإخماده.

 

تبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إجراء كل المعاينات، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

كان قد ورد لشرطة النجدة بلاغ بنشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة البدرشين، على الفور تحركت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم التعامل فورا وإخماده.

 

وقام رجال المباحث بمساع أقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف كل التفاصيل والملابسات وجار الوقوف على أسباب الحريق.

 

منطقة البدرشين محافظة الجيزة الحماية المدنية التحريات الأولية حريق في أحد المنازل شهود العيان

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