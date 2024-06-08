سماع أقوال الأهالى فى حريق أحد المنازل بمنطقة البدرشين

شهدت منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، حريقا داخل أحد المنازل، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم التعامل معه والسيطرة عليه وإخماده.

تبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إجراء كل المعاينات، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد لشرطة النجدة بلاغ بنشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة البدرشين، على الفور تحركت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم التعامل فورا وإخماده.

وقام رجال المباحث بمساع أقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف كل التفاصيل والملابسات وجار الوقوف على أسباب الحريق.