بدء احتفالية المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامى

بدأت، منذ قليل، احتفالية المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنه الحقوق الثقافية" لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024.

وذلك انطلاقًا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبًا أو إيجابًا.

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن صناع الدراما يسعون للتصدى لقضايا حقوقية، مضيفًا أن دير البرشا اسمه محفور فى التاريخ وأنه ليس غريبا على دير البرشا أن نرى فتيات على علم بحقوقهن ويخرجن يعبرن عن رأيهن بفيلم رفعت عينى للسماء.

وأضافت مشيرة خطاب، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يرفع شعار "التاء المربوطة سر قوتك"، مشيرة إلى أن المجلس دعم مهرجان مسرح المرأة فى نسخته الثانية.

قد تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الأستاذة سميرة لوقا - عضو المجلس.

واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال- الناقد الفنى أندرو محسن- الإعلامى عمرو خفاجه- الناقد الأدبى سيد محمود- الكاتبة داليا شمس- الكاتبة أمينة خيرى.

هذا وسوف يتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.