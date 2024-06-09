سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية ووفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يونيو 2024، وفي السعر الرسمي للصرف في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

12.6520 جنيه شراء.

12.6882 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

12.65 جنيه شراء.

12.68 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

12.67 جنيه شراء.

12.70 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

12.65 جنيه شراء.

12.68 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

12.65 جنيه شراء.

12.68 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

12.71 جنيه شراء.

12.74 جنيه بيع .

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي

12.59 جنيه شراء.

12.68 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

لم يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي أي تحرك.

حيث يبلغ سعر صرف 1 ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر صرف 1 ريال سعودي 3،909 ليرة سورية.

سعر صرف 5 ريال سعودي 19،545 ليرة سورية.

سعر صرف 10 ريال سعودي 39،090 ليرة سورية.

سعر صرف 25 ريال سعودي 97،725 ليرة سورية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

دولار أمريكى

47.4527 جنيه شراء.

47.5857 جنيه بيع.

يورو

51.6096 جنيه شراء.

51.7590 جنيه بيع.

جنيــه إسترليـنى

60.6398 جنيه شراء.

60.8288 جنيه بيع.

دولار كنـدى

34.6623 جنيه شراء.

34.7696 جنيه بيع.

كرون دانمركى

6.9186 جنيه شراء.

6.9390 جنيه بيع.

كرون نرويجى

4.4866 جنيه شراء.

4.4999 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.5683 جنيه شراء

4.5821 جنيه بيع.

فرنك سويسرى

53.2399 جنيه شراء.

53.3951 جنيه بيع.

100 ين يابانى

30.4067 جنيه شراء.

30.4978 جنيه بيع.

دينــار كويتى

154.8718 جنيه شراء.

155.3566 جنيه بيع.

درهم إماراتى

12.9176 جنيه شراء.

12.9577 جنيه بيع.

دولار اســـترالى

31.5371 جنيه شراء.

31.6445 جنيه بيع.

دينــار البحــرين

125.8860 جنيه شراء

126.2555 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

123.2474 جنيه شراء.

123.6057 جنيه بيع.

ريـــال قطــــرى

13.0079 جنيه شراء.

13.0586 جنيه بيع.

دينـار أردنـى

66.8348 جنيه شراء.

67.2115 جنيه بيع.

يوان صينى

6.5508 جنيه شراء.

6.5693 جنيه بيع.

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