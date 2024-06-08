السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أزهرية أسوان" تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.. ورئيس المنطقة يقدم التهنئة للطلاب

منطقة أسوان الأزهرية
منطقة أسوان الأزهرية

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية عن أوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية على مستوى المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة:

 

تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة أسوان الأزهرية 

 

وتقدم الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الأبطال أوائل الشهادة الإعدادية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء الأزهر الشريف.

 

جدير بالذكر أن اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (١٩٤٢٦٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٩٢٠٠١)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٥٨٥٩٤) بنسبة (٨٢.٦٠%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (٣٥٦٦٩).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٧٧٦٥٦) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٧٣٤٤٨)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٣٣٣٣٣) بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان (٤٤٣٢١).

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:
https://natiga.azhar.eg/. 

 

 

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