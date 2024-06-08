السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ مناهج: نظام الثانوية العامة الحالي لازم يتغير

جريدة الدستور

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام الثانوية العامة الحالي لابد أن يتغير، لافتا إلى أن الدخول إلى الجامعة يجب أن يكون بمعيارين؛ معيار الثانوية العامة باعتبارها شرط أساسي وليس شرط كافي.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة خلال لقاءه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الشرط الثاني هو الدرجة الحاصل عليها في التخصص، حيث يحصل الطالب على سنة تخصصية في الجامعة ويمتحن فيها ويحصل على درجة بمجموع اعتباري يضاف على درجة الثانوية العامة.

وتابع: "على سبيل المثال التحق الطالب بالقطاع الهندسي، فإن مجموعه الاعتباري في السنة التخصصية الأولى للهندسة يتم إضافته على مجموع الثانوية العامة، وبناء على المجموع الكلي يلتحق بالكليات التابعة للقطاع الهندسي من هندسة أو حاسبات ومعلومات أو ذكاء اصطناعي". 

وأردف: “على أولياء الأمور ألا يخافوا إذا حصل أبناءهم على مجموع أقل، لأنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح يوجد لدينا تعدد وتنوع من الجامعات الأهلية، والدولية على أرض مصرية، والتي بها برامج ترتبط بسوق العمل، والتكنولوجية، بالإضافى إلى الـ 27 جامعة مصرية والتي بها 27 برنامج تعليم خاص".

حسن شحاتة أستاذ مناهج نظام الثانوية العامة الجامعات المصرية

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