سياسى فلسطينى: بايدن يدعم إسرائيل فى استمرار الحرب على غزة

علق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن بايدن يدعم إسرائيل في استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عدوانه وحربه على قطاع غزة، ولا يعنيه أي مفاوضات لوقف إطلاق النار.