استمرار تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحال بالغربية استعدادًا لعيد الأضحى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم، التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بالمحطة وميدان السيد البدوي وسوق الفسيخ وشارع المديرية وميدان الساعة بطنطا، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 64.5 كيلو لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحرر 68 محضرا بأسواق ومحال شهيرة.



حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ٨.٥ كيلو لحمة مفرومة بدون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم شهير بميدان السيد البدوي بطنطا، ٦كيلو لحوم جاموس ذبح خارج المجزر،٢٥ كيلو فسيح اشتباه صلاحية بدون بيانات بمحل فسيخ شهير بسوق الفسيخ،٢٥كيلو رنجه غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل شهير بسوق الفسيخ.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 19 محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 16 محضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين بتحرير7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محضرين نقص وزن بمخبز عيش بلدى والآخر مخبز أفرنجى، محضر بيع سجائر أزيد من التسعيرة، محضر زيت قلى مجهول المصدر وبدون بيانات.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 6 محاضر إعدام عبارة عن 10 كيلو بانية دواجن، 2 كيلو كبدة، نصف كيلو بسطرمة، 20 كيلو زيت هالك، بالإضافة إلى 12 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.



وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية وأكد استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم، التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي، من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

B923F953-FBFC-4DF5-979A-1E3607AD14A9

6D79CA8D-2271-4A11-A552-B2CD5500218D

D2B28554-B6BB-4B15-AD00-8A31F1C158B9