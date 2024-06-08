لاعب الأهلي السابق يحلل أداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو (فيديو)

قال عمرو الحلواني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن منتخب مصر قدم أداءً رائعًا أمام منتخب بوركينا فاسو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب قدموا كل ما وجه به المدير الفني للمنتخب، حسام حسن.

وأضاف الحلواني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الطريقة الجديدة التي اتبعها الكابتن حسام حسن في تشكيلة المنتخب المصري أظهرت استجابة عالية من قبل جميع اللاعبين، موضحًا أن هذه الطريقة كان يتبعها المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، والذي استطاع من خلالها الفوز بعدد كبير من البطولات الإفريقية خلال السنوات الماضية.