السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاعب الأهلي السابق يحلل أداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو (فيديو)

منتخب مصر
منتخب مصر

قال عمرو الحلواني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن منتخب مصر قدم أداءً رائعًا أمام منتخب بوركينا فاسو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب قدموا كل ما وجه به المدير الفني للمنتخب، حسام حسن.

وأضاف الحلواني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الطريقة الجديدة التي اتبعها الكابتن حسام حسن في تشكيلة المنتخب المصري أظهرت استجابة عالية من قبل جميع اللاعبين، موضحًا أن هذه الطريقة كان يتبعها المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، والذي استطاع من خلالها الفوز بعدد كبير من البطولات الإفريقية خلال السنوات الماضية.

عمرو الحلواني الاهلى النادي الأهلي منتخب مصر الحياة اليوم الإعلامي محمد شردي كأس العالم بوركينا فاسو تصفيات أفريقيا لاعبي المنتخب حسام حسن

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

أول تعليق من الشاب سعد أسامة صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة