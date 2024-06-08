الأهلي يهزم النجوم وديًا استعدادًا للدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على النجوم بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب "مختار التتش" ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري.

سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي في الشوط الأول.

ويستأنف الأهلي مباريات الدوري بمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو على ملعب "برج العرب".

على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية جزائرية عن أن إدارة نادي الأهلي حسمت بشكل نهائي صفقة انتقال زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بداية من الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن نادي الأهلي حسم صفقة مدافع اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، بعد أن قرر تفعيل الشرط الجزائي المقدر مقابل 750 ألف يورو سيستفيد منها النادي العاصمي.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، إلى أن الاتفاق الذي تم بين اللاعب السابق لنصر حسين داي وإدارة الأهلي، تنص على "توقيع عقد يربطه بالفريق يمتد لأربع مواسم مع راتب سنوي يناهز نصف مليون يورو في الموسم الأول على أن يرتفع على امتداد سنوات العقد الأربعة".

وأضافت الصحيفة أن زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، سيكون ثالث لاعب جزائري يحمل ألوان فريق القرن في إفريقيا، بعد مواطنه أمير سعيود الذي انضم للأهلي في 2009 قادمًا من أكاديمية الفتى العربي، وأحمد قندوسي المعار حاليًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

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