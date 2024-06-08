الكاميرون تسحق كاب فيردي برباعية فى تصفيات المونديال

سحق منتخب الكاميرون نظيره كاب فيردي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الكاميرون بعد 13 دقيقة عن طريق ميشيل نجادو.

وتمكن فينسنت أبو بكر من إضافة الهدف الثاني لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 25 قبل أن يقلص جواو مونتيرو الفارق في الدقيقة 37 لصالح كاب فيردي.

واستطاع أبو بكر أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لصالح الكاميرون في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وبعد 9 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، تمكن تولو نوهو من تسجيل الهدف الرابع لصالح منتخب الكاميرون.

وارتفع رصيد الكاميرون عند 7 نقاط في الصدارة متفوقة على ليبيا بفارق الأهداف ويأتي منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويليه كاب فيردي برصيد 4 نقاط.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة أنجولا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

أما منتخب ليبيا فسيحل ضيفًا على كاب فيردي في الجولة الرابعة باليوم ذاته.

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