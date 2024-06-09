حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الاحد انخفاض طفيف في درجات الحرارة الا أن الهيئة العامة للارصاد الجوية أوضحت انه لا يجب الانخداع بهذا الانخفاض لأنه يستمر ليومين فقط وتعود الموجة شديدة الحرارة للسيطرة على حالة الطقس في كافة انحاء البلاد من جديد.ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان الهيئة العامة للارصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلًا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

مع ملاحظة انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:5) درجة على أغلب الانحاء اليوم الاحد وغدًا الاثنين 10 يونيو.

حالة الطقس في الإسكندرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1،5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 36 23

6 اكتوبر 36 22

بنهــــا 35 22

دمنهور 34 22

وادى النطرون 35 22

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 22

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 23

العريش 33 20

رفح 32 20

رأس سدر 34 25

نخل 36 17

كاترين 31 15

الطور 35 23

طابا 36 23

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 30 20

العلمين 30 20

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 37 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 44 28