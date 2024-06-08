التوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب.. ندوة بـ"صحة المنيا"

نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، ندوة للتوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب وكيفية التعامل مع عقر الحيوان وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية منشية الدهب القبلية بعمل توعية وتثقيف للمواطنين بمقر الوحدة الصحية بقرية منشية الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا

وأوضح الدكتور ولاء الدين رجائى مدير إدارة الثقافة الصحية، أن الندوة تضمنت التوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية ومرض السمنة والتغذية السليمة وكيفية التعامل مع عقر الحيوان والأمراض الطفيلية (البلهارسيا) والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الندوات تأتي فى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا قي تكثيف تنفيذ ندوات التوعية والتثقيف الصحى وإيصال الرسائل الصحية السليمة ونشر الوعى الصحى بين المواطنين.

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