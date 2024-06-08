السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب.. ندوة بـ"صحة المنيا"

ندوات توعية صحية
ندوات توعية صحية بالقري لصحة المنيا

نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، ندوة للتوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب وكيفية التعامل مع عقر الحيوان وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية منشية الدهب القبلية  بعمل توعية وتثقيف للمواطنين بمقر الوحدة الصحية بقرية منشية الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا

 

وأوضح الدكتور ولاء الدين رجائى مدير إدارة الثقافة الصحية، أن الندوة تضمنت التوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية ومرض السمنة والتغذية السليمة وكيفية التعامل مع عقر الحيوان والأمراض الطفيلية (البلهارسيا) والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الندوات تأتي فى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا قي تكثيف تنفيذ ندوات التوعية والتثقيف الصحى وإيصال الرسائل الصحية السليمة ونشر الوعى الصحى بين المواطنين. 

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صحة المنيا ندوة خطورة المضادات الحيوية إدارة الثقافة الصحية التعامل مع عقر الحيوان قرية منشية الدهب القبلية

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