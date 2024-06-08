السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل افتتاحه.. أبرز المعلومات عن المعرض العام الـ 44 فى ثوبه الجديد

المعرض العام
المعرض العام

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش الدورة 44 للمعرض العام، الاثنين المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءً بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان سامح إسماعيل، قوميسير عام الدورة الرابعة والأربعين من المعرض العام، الحدث الفني القومي الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا. 

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن المعرض العام الـ 44 قبل إنطلاق فعالياته:

_ يستضيف قطاع الفنون التشكيلية 6 قاعات المعرض العام فى دورته الـ 44، في كل من قصر الفنون، وقاعة الباب سليم، وقاعة مركز الهناجر، وقاعة صلاح طاهر، وقاعة متحف محمود مختار.

_ عملية اختيار الفنانين التشكيليين من قبل قطاع الفنون التشكيلية  تأتى بدون توجيه دعوات، ولأول مرة التقديم وعملية الفرز إلكترونيا.

_ غياب المانفيستو الموجه لإشكالية أو طرح فلسفي موحد لإتاحة أكبر قدر ممكن من التحرر التقني والمعالجات الفنية في اطار أربعة مباحث فنية تعد هي الأصل في المثير الإبداعي.

_ بحسب محمد الطويل المسئول الإعلامي عن قطاع الفنون التشكيلية فإن هذه الدورة ستتضمن مسرح وريد كاربت، أماكن للتصوير، بوابات وبانرات ورحلات.

_ لأول مرة أيضًا هناك (عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام) هذا فضلًا عن العرض الرئيس الذي يضم أكثر من 300 فنانًا مشاركا.

_ يحل سمو الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة.

_ وسوف تستمر فعاليات هذه الدورة حتى 31 يوليو 2024، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب الذي سوف يُعلن عنه لاحقًا.

 

يذكر أنه كان قد أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مد فترة التقدم للاشتراك في الدورة الـ 44 من المعرض العام حتى يوم 10 أبريل الماضي.

قطاع الفنون التشكيلة الدكتور وليد قانوش الدورة 44 للمعرض العام وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان سامح إسماعيل

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