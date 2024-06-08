"الكهرباء" تنتهي من دراسة إنشاء شركة توزيع جديدة في العاصمة الإدارية

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قرب الانتهاء من التصور النهائي لشركة توزيع كهرباء جديدة تعتزم الوزارة إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة لتغطي توزيع الكهرباء في تلك المنطقة، تكون تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة العاشرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الدستور" أن شركة التوزيع الجديدة نطاق عملها سوف يشمل مناطق "العاصمة الإدارية الجديدة، حدائق العاصمة، مدينة بدر، مدينة الشروق، مدينة العاشر من رمضان".

وأشار المصدر إلى أن مقر ديوان عام الشركة سيتم إنشائه في العاصة الإدارية الجديدة بشكل ونظام عمل يتناسب مع التطور الهائل في العاصمة الإدارية وحجم الأعمال هناك والمباني والمنشآت الهامة التي تحتويها المدينة.