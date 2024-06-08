لتنقيبهم عن الآثار.. استكمال محاكمة عصابة عابدين 18 يونيو المقبل

أمرت محكمة جنايات القاهرة في قرارها الصادر بتاريخ اليوم، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الأثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين وسط العاصمة، إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار في عابدين

كان قسم شرطة عابدين بقطاع أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير الأمن، قد وردت إليه معلومات بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة القسم.

ضبط عصابة الآثار

جرى تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته لصحة ما ورد من معلومات، وعلى الفور قامت قوة أمنية بإصدار إذن من النيابة العامة وتم مداهمة المكان والقبض على المتهمين الثلاثة.

العثور على حفرة داخل العقار

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.