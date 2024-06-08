بسب الثأر.. إحالة أوراق 3 متهمين قتلوا مواطنا فى القليوبية إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في قرارها الصادر بتاريخ اليوم أوراق قضية 3 متهمين بقتل شخص إثر وجود ثأر بين المجنى عليه وبين أحد المتهمين بمركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تحديد جلسة الدور الثاني من شهر يوليو للنطق بالحكم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب،

أسماء المتهمين في الحادث

وكشف أمر الإحالة، أن قائمة أسماء المتهمين تضم كلا من المتهمين أحمد. ش.م، ودسوقي ش وأحمد م ع لأنهم قاموا في غضون شهر أبريل من عام 2023، بقتل المجنى عليه "كريم م أ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله ثأرا لشقيق المتهمين الأول والثاني.

قتل المجني عليه بطلقة في الصدر

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات وتوجهوا لمكان تواجده حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا، استقر بصدره حال تواجد المتهمين على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته.

إحراز أسلحة نارية

وكشف أمر الإحالة، في القضية 11637 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3632 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري.

كما أحرزوا سلاحا أبيض "سكين" وأداة "شومة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.