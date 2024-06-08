السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع حصيلة منتخب مصر لـ 16 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا للسلاح بالمغرب

لاعبة منتخب السلاح
لاعبة منتخب السلاح

أسدل الستار حول منافسات الفردي لبطولة أفريقيا للسلاح بمشاركة أبطال وبطلات السلاح في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب وتستمر منافسات البطولة حتى 10 يونيو الجاري.

وتنطلق غدًا الأحد منافسات الفرق، وحقق البعثة المصرية اليوم السبت 6 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية برونزية وفضيتين و3 ميدالية برونزية.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري إلى 16 ميداليات متنوعة بواقع 4  ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “محمد عامر لاعب سلاح السيف، محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة، ويارا الشرقاوي لاعبة سلاح الشيش، محمد حمزة لاعب سلاح الشيش“.

بينما حصل الميداليات الفضية كلًا من:" أدهم معتز لاعب سلاح السيف، عبد الرحمن طلبة لاعب سلاح الشيش، نجوى نوفل لاعبة سلاح السيف"

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “زياد السيسي لاعب سلاح السيف، محمد ياسين لاعب سلاح سيف المبارزة، آية شريف لاعبة سلاح سيف المبارزة، شيرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة، نهى هاني لاعبة سلاح الشيش، وملك حمزة لاعبة سلاح الشيش، علاء أبو القاسم لاعب سلاح الشيش، ريناد الدكش لاعبة سلاح السيف، ندى حافظ لاعبة سلاح السيف ".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.

منتخب مصر لـ 16 ميدالية بطولة إفريقيا للسلاح بالمغرب منافسات الفردي لبطولة أفريقيا للسلاح محمد حمزة لاعب سلاح الشيش أدهم معتز لاعب سلاح السيف زياد السيسي

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