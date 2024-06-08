السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولومبيا تعلن وقف صادراتها من الفحم لإسرائيل

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا

أعلنت كولومبيا مساء اليوم السبت، وقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة.

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، السبت، إن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم لإسرائيل مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

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وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال الرئيس الكولومبي: "سنوقف صادراتنا من الفحم الى اسرائيل الى أن توقف الإبادة".

يجدر الإِشارة إلي أن كولومبيا انضمت إلى قائمة الدول التي اتخذت إجراءات دبلوماسية حاسمة تجاه إسرائيل، بسبب عدوانها المتواصل على القطاع.

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رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وكان الرئيس الكولومبي أعلن في مايو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل لامتلاكها حكومة ورئيس وزراء لديهما ميل للإبادة الجماعية.

ووجه بيترو انتقادات حادة لنتنياهو، واصفا إياه بمرتكب إبادة جماعية في غزة.

كما طلب الرئيس الكولومبي انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

كولومبيا إسرائيل العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الرئيس الكولومبي

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