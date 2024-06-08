صاحب مبادرة "موسيقى فى كل مكان": سعادة الناس تمنحنا الطاقة لنكمل

كشف المايسترو الدكتور راجي المقدم قائد ومؤسس فرقة الأنامل الصغيرة، عن كواليس إطلاقه مبادرة موسيقى في كل مكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الفكرة بدأت شرارتها العام الماضي، في بورسعيد، عندما عمل مفاجأة للناس، في أحد الميادين، ودخلت الفرقة تعزف واحدًا واحدًا، حتى تجمعوا، وتلقوا استجابة جميلة من الناس، أسعدته على المستوى الشخصي.

وأردف: "قررت أعمل مبادرة موسيقى في كل مكان، وبدأناها من قطار العاصمة الإدارية الجديدة، العازفون من الأطفال وهم أنفسهم اللي بيغنوا، السعادة التي نراها في عيون الناس، منحتنا طاقة إيجابية تخلينا نعمل أي حاجة لإسعاد الشعب المصري".

ولفت إلى أنه بدأ بتعليم الأطفال من 2010، وكلما كبر الأطفال يخرجون من الفرقة، ويحضر غيرهم، حتى وصلوا للجيل الرابع، منوهًا بأن الفقرة لها جدول حفلات ثابت في دار الأوبرا.