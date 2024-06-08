السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: القمة المصرية الأذربيجانية تأتى فى توقيت مهم

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأذربيجانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف رئيس أذربيجان  اليوم جاءت في توقيت مهم، وذلك في إطار تحركات الرئيس السيسي مع  كل دول العالم من أجل القضية الفلسطينية، كما تعكس الزيارة  لمكانة مصر وريادتها إقليميًا وعالميًا.

وأضافت خطاب أن القمة المصرية الأذربيجانية تأتي في إطار دعم  التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين كما جاءت حول البناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وأشارت "خطاب" إلى أن الرئيس السيسي يحرص على إثارة القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينين في كل اللقاءات والمحافل التي يشارك بها ويؤكد خلال حديثه  على ضرورة وقف إطلاق النار وأنه لا بديل عن حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.

وأشارت "خطاب" أيضًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتوطيد العلاقات بين مصر وجميع دول العالم  شرقًا وغربًا، وزار  الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان ومثلت دفعة قوية وتأكيدًا على متانة العلاقات بين البلدين وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الري والثقافة والتجارة.
 

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رئيس أذربيجان يشكر الرئيس السيسي على حسن الاستقبال

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الرئيس السيسى: مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة

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