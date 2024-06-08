الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأونروا" تحذر من خطر تفشى أمراض فى قطاع غزة وخاصة الكوليرا

لازاريني
لازاريني

أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيلبي لازاريني، مساء اليوم السبت، عن قلقه من خطر تفشي أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا.

ولفت لازاريني خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بغرض حشد المزيد من الدعم للأونروا، اليوم، إلى ضرورة مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في الجنوب.

txt

خبراء أسلحة: إسرائيل استعملت ذخائر أمريكية فى ضرب مدرسة تابعة لـ"الأونروا"

وأعرب لازاريني أيضًا عن قلقه بشأن الأطفال في القطاع، قائلا: "لدينا حوالي 600 ألف طفل في سن المدرسة بغزة، وعلى رأس الأولويات تأتي إعادتهم إلى التعلم".

الأونروا: المستلزمات الطبية تنفد والوقود غير متوافر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه

والجمعة، قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفد والوقود غير متوافر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

txt

الأونروا: 6 آلاف شخص احتموا بمدرسة فى غزة عندما تعرضت للقصف

وأضاف عدنان أبوحسنة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"على قناة الحدث اليوم: "للأسف الشديد لا مكان آمنا في قطاع غزة، سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها، كل الأماكن خطرة، وكل موظفي أونروا يواجهون خطر الموت"، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات.

وتابع أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 450 نازحا داخل مباني الوكالة، رغم أننا نعلم الجانب الإسرائيلي مرتين يوميا عن إحداثيات المدارس التابعة لنا.

الأونروا فيلبي لازاريني قطاع غزة الكوليرا برلين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة