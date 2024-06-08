مراعاة النظافة ومنع الإشغالات.. مدارس الجيزة تتأهب لاستقبال الثانوية العامة

تشهد مدارس محافظة الجيزة فى الوقت الحالي، حالة من الاستعدادات القصوى لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر يوم 10 يونيه الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيه الجاري المواد المضافة للمجموع وتنتهى 20 يوليو المقبل.

امتحانات الثانوية العامة

وتستعد المدارس إلى حد كبير لاستقبال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، حيث يؤدي ٨٧ ألف طالبا وطالبة الامتحانات داخل ١٩٢ لجنة.

وعملت عدد من المدارس على تأمين عملية الامتحانات من خلال مراعاة النظافة العامة للمدرسة واللجان ودورات المياه لخلق جو ملائم للطلاب يساعدهم على التركيز خلال تأدية الامتحانات، ذلك بالإضافة إلى منع كافة الإشغالات والمعوقات الخارجية والضوضاء من محيط المدارس والتي من الممكن أن تشتت الطلاب، علاوة على الحالة الأمنية وتكثيف وجود قوات الأمن بمحيط المدارس.

كما اهتمت بعض المدارس بالجيزة بوجود وسائل تهوية مناسبة للطلاب داخل اللجان، بجانب الاهتمام بحالة المقاعد الموجودة في اللجان أن تكون صالحة وغير متهالكة.

استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية العامة

من جانبه؛ وجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلي اللجان مشددًا علي النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

بالإضافة إلى مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الامنية لتأمين كافة انشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية، وتنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث مشددًا علي أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.