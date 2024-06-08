الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع إصرار إسرائيل على التصعيد.. هل اقتربت الحرب مع لبنان؟

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت الإعلامية أميمة تمام، تقريرًا خلال تقديمها برنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "مع إصرار إسرائيل على التصعيد.. هل اقتربت الحرب مع لبنان؟".

قالت إنه لا صوت يعلو فوق صوت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، فمع التصعيد الشديد في المعارك بين إسرائيل وحزب الله خلال الأيام الأخيرة، عاد المسئولون الإسرائيليون للحديث عن حتمية شن حرب على لبنان.

وأضافت أن هناك رموزًا من اليمين الإسرائيلي المتشدد، تطالب باجتياح لبنان وفتح جبهة جديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة، وخلال زيارته للمناطق الشمالية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل جاهزة لعمل قوي ضد لبنان.

وكان قد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مرارًا وتكرارًا من أن ما يفعله جيش الاحتلال في غزة يمكن أن يفعله في بيروت أيضًا، كما دعا عضو مجلس الحرب بيني جانتس، السلطات المحلية في شمال إسرائيل إلى الاستعداد لأيام أكثر صعوبة وقد يؤدي ذلك إلى الحرب.

كما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، أن تل أبيب، تقترب من اتخاذ قرار بشأن لبنان وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لشن هجوم عسكري على طول الحدود الشمالية مع لبنان، وزادت التهديدات مع دعوة وزير الأمن القومي المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير إلى حرق لبنان وإعادتها إلى العصر الحجري. 

إسرائيل لبنان الحرب مع لبنان القاهرة الإخبارية اليمين الإسرائيلي المتشدد بنيامين نتنياهو

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