السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

أحمد خليفة
أحمد خليفة

قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي مشيرا الي أن التشريعات الجديدة التي تمت عبر  تعديل قانون التأمين تسهم في مضاعفة الفرص الاستثمارية في صناعة التأمين وبالتالي تسهم في زيادة حجم الناتج القومي للدولة من صناعة التأمين في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة التأمين تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال توفير حماية مالية للأفراد والشركات ضد المخاطر المحتملة وبالتالي تساهم صناعة التأمين في دعم وتعزيز الاستثمار حيث تمثل ضمانة للمخاطر التي قد يتعرض لها أي مشروع بخلاف التأمين علي الحياة والممتلكات، بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الثقة في السوق المالية وجذب الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن تطوير صناعة التأمين في مصر يعتبر فرصة لتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا في هذا القطاع، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الضخم لتحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

وأكد أن تطوير صناعة التأمين تسهم في تعزيز الوعي المالي والتأميني لدى المجتمع، مما يحمي الأفراد والشركات من التحديات المالية المحتملة ويساهم في بناء مجتمع مالي أكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات التأمينية من خلال تبني التكنولوجيا وتحسين عمليات الخدمة لضمان رضا العملاء وتقديم خدمات أفضل.

 وأوضح أن تطوير صناعة التأمين في مصر يعد ضروريًا لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الثقة في السوق المالية، من خلال تبني التكنولوجيا وتعزيز التوعية وتحسين الخدمات، يمكن تحقيق تطور إيجابي في هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد المصري.

صناعة التاأمين التأمين فرص التأمين الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين

مواد متعلقة

الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تحديات انتشار تأمين سند الملكية بمصر

تعيين هديل عبدالقادر أمينًا عامًا للاتحاد المصرى للتأمين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

أول تعليق من الشاب سعد أسامة صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة