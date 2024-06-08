كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي مشيرا الي أن التشريعات الجديدة التي تمت عبر تعديل قانون التأمين تسهم في مضاعفة الفرص الاستثمارية في صناعة التأمين وبالتالي تسهم في زيادة حجم الناتج القومي للدولة من صناعة التأمين في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة التأمين تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال توفير حماية مالية للأفراد والشركات ضد المخاطر المحتملة وبالتالي تساهم صناعة التأمين في دعم وتعزيز الاستثمار حيث تمثل ضمانة للمخاطر التي قد يتعرض لها أي مشروع بخلاف التأمين علي الحياة والممتلكات، بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الثقة في السوق المالية وجذب الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن تطوير صناعة التأمين في مصر يعتبر فرصة لتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا في هذا القطاع، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الضخم لتحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

وأكد أن تطوير صناعة التأمين تسهم في تعزيز الوعي المالي والتأميني لدى المجتمع، مما يحمي الأفراد والشركات من التحديات المالية المحتملة ويساهم في بناء مجتمع مالي أكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات التأمينية من خلال تبني التكنولوجيا وتحسين عمليات الخدمة لضمان رضا العملاء وتقديم خدمات أفضل.

وأوضح أن تطوير صناعة التأمين في مصر يعد ضروريًا لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الثقة في السوق المالية، من خلال تبني التكنولوجيا وتعزيز التوعية وتحسين الخدمات، يمكن تحقيق تطور إيجابي في هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد المصري.