الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء قشقوش: تحرير 4 رهائن إسرائيليين خلال 247 يومًا "نسبة لا تُذكر"

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن كافة دول العالم تعتمد على الدولة المصرية في التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف قشقوش، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن تحرير 4 رهائن إسرائيليين خلال 247 يومًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية هذه نسبة لا تذكر إطلاقًا، ولكن هذه الواقعة يمكن أن تجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التحرك السريع نحو طاولة المفاوضات.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعر الآن أنه حقق إنجازًا في هذه الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي، ولكن الحقيقة هذا الحدث "نقطة في بحر".

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