البرلمان العربى يدين المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم النصيرات

أدان البرلمان العربي، مساء اليوم السبت، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وحمل البرلمان العربي في بيان له، اليوم، دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة لها، المسئولية عن هذه المجازر، معتبرًا أن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال وصمتها عن جرائمه وعدم ردعها له، مشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف بيان البرلمان العربي أن استمرار مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء، والتي آخرها مجزرة النصيرات اليوم، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة أمس بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحدٍ سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري ووقف الجنون والإرهاب الإسرائيلي على غزة

كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون والإرهاب لدولة الاحتلال، والوقف العاجل للعدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وسبق، وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع.