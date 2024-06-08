الأحد 09 يونيو 2024
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قيادات أمن الحج السعودى: أمن الحجاج والمشاعر والمملكة خط أحمر

جريدة الدستور

أكدت قيادات أمن الحج في المملكة العربية السعودية أن المملكة وفرت كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وأن كل الخطط الموضوعة تراعي تحقيق أمنهم وسلامتهم وأداء المشاعر بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج والذي عقد بمكة المكرمة لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج.

وقال الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام، إن المملكة سخرت كافة الإمكانيات البشرية والآلية والمادية ودعمت بالتقنيات الحديثة من أجل تمكين رجل الأمن من اتخاذ أي إجراء لخدمة ضيوف الرحمن، وأولوياتنا المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم وأن كافة الخطط الأمنية والمرورية تم وضعه بناء على دراسة وتقييم للخطط السابقة.

منع رفع أى شعارات خلال موسم الحج

وشدد الفريق البسامي على أن أمن الحجاج والمشاعر وأمن الوطن عموما خط أحمر، وأن قوات الأمن ستتعامل بكل حزم وقوة لمنع أي تجاوزات تضر بالحجاج، وستمنع رفع أي شعارات خلال أداء فريضة الحج، وأنها جاهزة للتعامل مع كل ما يمثل إخلالا بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأهاب بحجاج بيت الله الحرام التفرغ لمقاصد الحج، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع الجريمة وأية ظواهر سلبية تؤثر على الحجاج، فضلا عن تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة للحجاج من خلال التفويج المتقن بالتعاون مع وزارة الحج وجميع الشركاء.

وأشار إلى أنه تم فرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة لمنع دخول المخالفين لأنظمة الحج، وتم ضبط 140 حملة حج وهمية خلال الأيام الماضية وضبط 64 ألف ناقل للحجاج المخالفين للأنظمة وتطبيق العقوبات القاسية عليهم، وتم إعادة 97664 مركبة من مداخل مكة المكرمة لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر المقدسة، وضبط 4 آلاف شخص من مخالفي أنظمة الحج.

وأهاب الفريق البسامي بحجاج بيت الله الحرام التقيد بالخطط المعدة لتنظيم التفويج وتنظيم رمي الجمرات وطواف الإفاضة من أجل ضمان سلامتهم.

بدوره، قال اللواء محمد بن مقبول العمري قائد قوات الطوارئ الخاصة "إننا جاهزون للقيام بمهامنا الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن"، مطالبا الحجاج بالالتزام بأوقات التفويج من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتحقيق راحتهم، وبالالتزام بالتعليمات الأمنية خلال تنقلاتهم أثناء أداء مشاعر الحج.

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