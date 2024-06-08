السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماهر صافى لـ"الدستور": تحرير المحتجزين طوق نجاة ومتنفس لنتنياهو والمفاوضات مصيرها مجهول

ماهر صافي
ماهر صافي

علق الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، على العملية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحرير عدد من المحتجزين لدي المقاومة في قطاع غزة، كاشفا عن تداعيات وآثار تلك العملية على مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال "صافي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إعلان بيني جانتس تأجيل مؤتمرة اليوم بسبب عملية تحرير المحتجزين بعد مجزرة ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات راح ضحيتها أكثر من ٢١٠ شهداء ومئات الحرجي.

txt

فصائل فلسطينية تستهدف جرافتين للاحتلال من نوع "D9" شرقي حي الزيتون بمدينة غزة


وأشار "صافي" إلى أن تلك العملية شارك بها قوى الناتو وأجهزة استخباراتية تمتلك أحدث طائرات وأجهزة التجسس الحديثة، تمكن الاحتلال من الوصول لأربعة من محتجزيه، لم يكونوا في نفق بل في شقق سكنية.

الاحتلال استخدم المستعربين لتجميع معلومات قبل عملية تحرير المحتجزين


وأضاف صافي أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم قوات المستعربين لتجميع المعلومات بمشاركة جهات استخباراتية أمريكية وبريطانية لوضع خطة التنفيذ لعملية النصيرات اليوم، شارك في العملية بجانب المستعربين الشاباك واليمام وسلاح الجو والمدرعات.
 

txt

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل قصف مدينة رفح ومخيم النصيرات


وأوضح "صافي" أن هذه العملية تمثل طوق نجاة ومتنفسًا لنتنياهو، وكان غانتس لديه علم بالعملية قبل عدة أيام، حيث أعلن أنه سينسحب من حكومة نتنياهو، إلا إذا حدثت مفاجأة، وها هي المفاجأة وإذا استقال لن يؤدي خروجه إلى قيام نتنياهو بتفكيك حكومة الحرب واتخاذ القرارات في الغالب مع وزير دفاعه يوآف غالانت والوزير المقرب منه رون ديرمر.

وتابع: "ملف المفاوضات مجهول في ظل عدم اقتناع نتنياهو بالمقترح وعدم نيته إنهاء الحرب او استرجاع المحتجزين إلا بطريقته".

وسبق أن أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكل أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

ماهر صافي جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخيم النصيرات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

أول تعليق من الشاب سعد أسامة صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة