الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يونيو 2024

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

انخفاض طفيف شهدته أسعار مواد البناء في مصر وعلى رأسها سعر الحديد الذي يمثل أساس عمليات البناء العمراني، وهو الانخفاض الجديد بعد استقرار دام لمدة شهرين في أسعار مواد البناء.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في السوق المصري بعد الانخفاض الجديد.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد بعد الانخفاض

انخفض سعر حديد بشاى لـ  41،000 جنيه.

انخفض سعر حديد العتال لـ   39،000 جنيه.

انخفض سعر حديد المعادى لـ  36،500 جنيه.

انخفض سعر حديد الكومى لـ   36،500 جنيه.

انخفض سعر حديد المراكبى لـ 39،000 جنيه.

انخفض سعر حديد عطيه لـ  36،500 جنيه.

انخفض سعر حديد العشري لـ   36،500 جنيه.

انخفض سعر حديد الجيوشي لـ  37،000 جنيه.

انخفض سعر حديد مصر ستيل لـ 36،200 جنيه.

انخفض سعر حديد بيانكو لـ   37،000 جنيه.

انخفض سعر حديد المصريين لـ 41،000 جنيه.

انخفض سعر حديد سرحان لـ 36،500 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر حديد عز

كذلك انخفض سعر حديد عز لـ  41،100 جنيه.

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أسعار مواد البناء سعر الأسمنت 

أسمنت المعلم   1،970 جنيه.

اسمنت السهم 1،940 جنيه.

أسمنت الفهد 1،920 جنيه.

أسمنت وادي النيل  1،930 جنيه.

العسكري بني سويف  1،950 جنيه.

أسمنت المسلح   2،000 جنيه.

جنوب الوادي 1،930 جنيه.

أسمنت المخصوص  1،950 جنيه.

أسمنت السويس   1،990 جنيه.

أسمنت السويدي  2،100 جنيه.

أسمنت العسكري  1،950 جنيه.

أسمنت النصر 1،920 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5  1،920 جنيه.

أسمنت حلوان 1،980 جنيه.

أسمنت المنيا   1،950 جنيه.

أسمنت المهندس  2،160 جنيه.

أسمنت تايتان   1،970 جنيه.

أسمنت المصري   1،940 جنيه.

أسمنت الممتاز  2،040 جنيه.

أسمنت التعمير  1،980 جنيه.

أسمنت الصعيد   2،150 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،130 جنيه.

أسمنت المصريين 1،990 جنيه.

أسمنت العامرية عادة  2،195 جنيه.

أسمنت البرج 2،210 جنيه.

أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

أسمنت النهضة 2،230 جنيه.

أسمنت أسوان 2،150 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.

أسمنت قنا  2،350 جنيه.

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