الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير الأمن العام السعودى: سنقف بحزم ضد كل ما يمس أمن وسلامة الحجاج

الحجاج
الحجاج

أكد مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين.

جاء ذلك خلال عقد وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة المكرمة، حيث تناول خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام، حيث لفت البسامي إلى أنه لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن يجب منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لم يحصلوا على تصريح بالحج من دخول المشاعر المقدسة بفرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

بدوره، أوضح قائد عام طيران الأمن اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان أن طيران الأمن يعمل على تسيير رحلات استطلاعية للتأكيد من انسيابية الحركة المرورية لحجاج بيت الله، والتأكد من سلامة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المتسللين غير المصرح لهم بالحج، ومساندة القطاعات الأمنية في مهامها، ودعم الخدمات الإنسانية في أعمال الإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء.

من جانبه، أكد قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، مواصلة المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بيسر وسهولة من خلال أجهزة متنقلة وكاميرا التوثيق الأمني وأجهزة التحقق من صحة الوثائق وجهاز الترجمة الفورية والمسار الذكي، والدعم والمساندة لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج بالمشاعر المقدسة إيمانًا بأهمية العمل التكاملي لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج.

وأشار إلى أن اللجان الموسمية الإدارية بالمديرية العامة للجوازات تعمل على تطبيق العقوبات بحق ناقلي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح حج نظامية، التي تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم ضبطه، وهو لا يحمل تصريحًا بالحج وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين المنقولين، وترحيل الناقل إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبات ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي.

قوات أمن الحج حجاج بيت الله المشاعر المقدسة مكة المكرمة المتسللين

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